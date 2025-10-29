패키지 및 선택 우대금리 조합으로 고객이 가장 유리한 조건 직접 선택

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 29일 고객이 직접 우대금리 달성조건을 선택할 수 있는 ‘KB나만의 적금’을 출시했다고 밝혔다.

KB나만의 적금은 거래 조건에 따라 우대금리를 구성하는 자유적립식 상품이다. 3가지 ‘패키지 우대금리’ 중 하나와 4가지 ‘선택 우대금리’ 중 2가지를 조합해 자신에게 유리한 조건을 직접 선택할 수 있다.

기본금리는 12개월 기준 연 2.0%다. 거래 조건에 따라 최대 연 2.0%포인트의 우대금리가 적용돼 최고 연 4.0%의 금리를 받을 수 있다. 가입 기간은 3개월 이상 12개월 이하다. 개인 고객이면 누구나 가입할 수 있다.

패키지 우대금리는 ▷첫 거래 고객을 위한 ‘웰컴 패키지’ ▷급여이체 직장인을 위한 ‘직장인 패키지’ ▷주거래 고객을 위한 ‘주거래 패키지’ 중 하나를 선택해 최대 연 1.0%포인트를 받을 수 있다.

선택 우대금리는 ▷자동납부 ▷급여이체 ▷KB카드 ▷마이데이터로 이중 2개를 선택해 우대 요건 충족할 때 각각 연 0.5%포인트씩, 최고 연 1.0%포인트의 우대금리가 적용된다.

국민은행 관계자는 “고객이 직접 가장 유리한 조건의 상품을 만드는 고객 맞춤형 금융상품”이라며 “앞으로도 고객의 입장에서 최적의 금융 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.