APEC CEO 서밋 특별연설 “인공지능, 인류 통찰 제시할 엔진”

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 “대한민국은 이번 정상회의에서 인공지능 이니셔티브를 제안할 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경상북도 경주 예술의전당에서 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 특별연설에서 “오늘날 지속 가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심은 바로 인공지능”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 특별연설에서 APEC 개최의 의의와 향후 과제를 제시했다. 이 대통령은 “대한민국은 지난 5월 통상장관회의에서 통관 행정 분야에서의 인공지능 기술 도입과 인공지능 기술 및 그 표준에 대해 논의했고, 인공지능 활용에 관한 협력의 토대를 마련했다”며 “지난 9월 인공지능 전략위원회를 구성해서 AI 시대를 맞이할 대대적인 준비를 하고 있고, 인공지능 고속도로 건설에도 힘쓰고 있다. 산업 발전과 인공지능의 책임 있는 이용 사이의 균형을 이룰 인공지능 기본법 또한 시행을 앞두고 있다”고 설명했다.

이어 이 대통령은 경주 첨성대를 언급하고 “여러분이 계신 이 경주에는 동양에서 가장 오래된 천문대인 첨성대가 있다”며 “데이터를 기반으로 별의 움직임을 읽어낸 첨성대처럼 인공지능 또한 데이터에 기초해 인류의 새로운 통찰과 방향을 제시할 지성의 엔진이 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “모두를 위한 인공지능의 비전이 에이팩의 뉴노멀로 자리 잡을 수 있기를 기대한다”고 했다.