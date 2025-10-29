KPEX ‘해외 경찰단’ 지슨 방문, 상시형 무선도청 탐지 시스템 Smart-D 실사용 환경 적용방안 직접 확인

코스닥 상장 융합보안 솔루션 기업 ㈜지슨(대표 한동진)은 지난 24일 경찰청·인천광역시가 주최한 2025 국제치안산업대전(KPEX, KOREA POLICE WORLD EXPO)과 연계된 ‘해외 경찰단 국내기업 탐방’의 일환으로 방한한 ▲키르기스스탄 ▲아제르바이잔 ▲에콰도르의 경찰 관계자들이 서울 강남구 지슨 본사를 방문했다고 밝혔다.

해외 경찰단은 이날 지슨의 도청 보안 솔루션인 ‘상시형 무선도청 탐지 시스템 Smart-D’의 탐지 원리와 운영 시나리오를 중심으로 회의실·집무공간 등 실사용 환경에서의 적용 방안을 직접 확인하는 자리를 가졌다.

지슨의 상시형 무선도청 탐지 시스템 Smart-D는 VIP실, 회의실 등 중요 대화가 오가는 공간에서 도청으로 의심되는 이상 무선주파수(RF) 신호원을 24시간 365일 상시 탐지하는 첨단 보안 솔루션으로, 현재 국내 공공시장에서는 점유율 기준으로 1위인 솔루션으로도 잘 알려져 있다.

이번 해외 경찰단 방문은 중앙아시아와 남미 등 각국 치안·보안 담당자의 기술 이해 증진과 정보교류에 초점이 맞춰졌으며, 솔루션 시연과 더불어 질의응답을 통해 무선주파수 기반 도청 위협의 탐지 기술, 상시 모니터링 운용 관리 체계 등을 소개했다.

VIP실이나 회의실에서 이뤄지는 고위 인사나 핵심개발진 등 주요 인력의 긴밀한 회의 또는 사무실 공간에서의 일상적인 대화, 심지어 업무 통화 등 특정 공간에 전파되는 모든 음성 하나조차 누군가는 엿들을 수 있다.

특히 일반인들도 온라인으로 쉽게 구매할 수 있는 무선 도청장치는 동전보다도 작은 크기로 점차 소형화되고 있고, 사무공간에서 흔히 볼 수 있는 물건으로 위장한 도청기도 등장하고 있어 대화정보 유출 위협이 심각하다.

상시형 무선도청 탐지 시스템 Smart-D(이미지=지슨)

지슨 이성훈 해외사업실장은 “무선을 기반으로 진화하고 있는 도청 위협은 지금도 국가·산업을 넘어 전 세계에 보편화된 리스크로 부상하며 정보를 탈취하기 위해 악용되고 있다”며 “지슨의 상시 탐지·대응 기술에 대한 해외의 관심을 계기로, 국내는 물론 글로벌 차원에서도 안심공간 확장을 위해 다각도로 노력해 나가겠다”고 전했다.