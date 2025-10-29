내달 3일부터…2㎏ 이하 기준 해외 서비스보다 83% 저렴

[헤럴드경제=박연수 기자 ] CU가 ‘일본 반값택배’ 서비스를 내달 3일 시작한다고 29일 밝혔다.

최근 K-뷰티·패션 등 국내 제품이 일본 소비자들에게 인기를 끌며 역직구 시장이 커지고 있다. 관세청에 따르면 올해 1~8월 역직구 건수는 역대 최대치인 총 6100여만건을 기록했다. 절반 이상인 3370여만건이 일본이었다.

이런 수요를 고려해 CU는 오프라인 점포에서 일본 전역으로 발송할 수 있는 ‘CU 일본 반값택배’ 서비스를 도입했다. 일반 택배처럼 점포의 택배 장비를 통해 현장에서 바로 접수할 수 있다. 자체 택배 앱인 CUPOST에서 사전 예약도 지원한다.

CU 일본 반값택배 서비스 운임은 500g 이하 1만4000원, 2㎏ 이하 1만7700원, 5㎏ 이하 2만5500원, 10㎏ 이하 3만7700원다. 2㎏ 이하 운임 기준 국내 동일 해외 배송 서비스보다 최대 83% 싸다.

11월 말까지 할인 프로모션도 준비했다. 500g 이하 물품에 대해 9900원으로 초특가 할인을 진행한다.

저렴한 해외 택배 서비스의 배경에는 물류 스타트업 STL이 있다. 양사의 자체 홍보·마케팅으로 불필요한 비용을 줄이는 동시에 마진은 최소화했다.

박종성 BGF리테일 CX(고객 경험) 본부장은 “앞으로도 CU는 국내와 해외 이용자들을 연결하는 차별화된 라이프스타일 플랫폼으로, 그 역할을 더 확장할 것”이라고 말했다.