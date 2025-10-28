[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 다가오는 겨울철 폭설과 한파 등 자연재난에 대비해 선제 대응에 나섰다.

시는 지난 27일 시청 강당에서 유정근 영주시장 권한대행 주재로 간부 공무원 70여 명이 참석한 가운데 ‘겨울철 자연재난 대비 대책회의’를 열고, 이상기후로 인한 재난에 대응하기 위한 종합대책과 부서별 협업체계, 현장 대응 방안을 논의했다.

시는 최근 기상이변으로 재난 발생 가능성이 높아짐에 따라 오는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지를 ‘겨울철 자연재난 대책기간’으로 정하고, 풍수해 비상대응체계 정비와 실시간 상황관리, 부서 간 긴급 대응 시스템을 강화하기로 했다.

특히 재해 우려 지역 25곳을 통합 관리하며, 적설 취약 구조물과 고립 우려 마을에 대한 사전 점검과 안전조치를 집중 추진한다.

또한 대설특보나 한파 경보 발효 시에는 위험도별 통제·대피 기준을 세분화해 취약계층을 중심으로 신속한 대피 조치를 시행할 방침이다.

건설과는 제설장비 점검과 도로 결빙구간 관리, 자동 염수분사장치 점검 등을 통해 기습 폭설에 대비하고, 친환경농업과는 비닐하우스·축사 등 농업시설물 점검과 농가 대상 행동 요령 홍보를 강화해 피해 예방에 나선다.

유정근 영주시장 권한대행은 “취약지역 상시 점검과 신속한 통제·제설이 시민의 안전을 지키는 가장 확실한 방법”이라며 “모든 부서가 긴밀히 협력해 피해 없는 안전한 겨울을 만들어 달라”고 강조했다.