[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 지난 25일 울진종합운동장에서 열린 ‘제52회 울진군민 한마음 체육대회’를 3,000여 명의 군민과 선수단이 참여한 가운데 성황리에 마쳤다.

전날까지 이어진 비로 개막이 불안했지만, 대회 당일 오전부터 맑게 갠 하늘과 따뜻한 가을 햇살이 운동장을 밝히자 얼굴에도 웃음꽃이 피었다.

관중석에서는 응원의 함성이 끊이지 않았고, 세대와 읍·면을 넘나드는 화합의 분위기가 장내를 가득 채웠다.

개막식은 각 읍·면 선수단의 입장 퍼포먼스로 시작됐다.

죽변면은 ‘만선의 배’ 모형을 들고 입장해 풍어와 번영을 기원했으며, 평해읍은 ‘월송 큰줄당기기’ 전통 민속 행렬로 관중의 시선을 사로잡았다.

이어 제50사단 군악대의 힘찬 연주가 장내 분위기를 절정으로 끌어올렸다.

명랑경기에서는 웃음과 해프닝이 이어졌다.

박 터트리기 경기에서는 세대 구분 없이 모두가 참여해 박이 터지지 않자 관중석에서는 폭소가 터졌다.

장애물 계주에서는 참가자들이 ‘코끼리코’를 돌다 방향을 잃고 엉뚱한 곳으로 달려가는 장면이 연출되며 경기장을 웃음바다로 만들었다.

단체줄넘기, 제기차기, 풍선 꼬리 달기, 훌라후프 통과 등 남녀노소가 함께 즐기는 프로그램이 이어졌다.

경기 후반, 북면이 종합 1위를 달리며 우승이 유력했으나 마지막 연합 달리기에서 울진읍이 극적인 역전을 이뤄내며 종합우승의 영예를 안았다.

입장상은 금강송면이 차지했으며, 약 1,200명 규모의 작은 면 단위임에도 200여 명이 참여해 농악, 난타, 학생과 학부모 공연으로 강한 존재감을 보여주었다.

행사장 주변에서는 참여형 부스가 운영돼 축제의 즐거움을 더했다.

‘흥부블루아트마켓’에서는 수공예 체험과 구매가 가능했고, 영덕울진축산업협동조합은 한우 시식과 할인 행사를 진행했다. 울진군의료원은 인바디 측정 무료체험 부스를 마련해 건강한 생활습관의 중요성을 알렸다.

울진군은 이번 대회에서 다회용기 시범 도입 등 친환경 실천에도 나섰다.

손병복 군수는 “맑게 개인 하늘 아래 군민 모두가 함께 웃는 축제가 되었다”며 “세대와 읍·면 간 교류가 활발해져 울진의 미래를 밝히는 힘이 되길 바란다”고 말했다.