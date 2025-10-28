더불어민주당 경북도당 청년위원회, ‘청년정책 네트워킹 워크숍’ 개최 백서 기반 시군별 예산 격차·정책 개선 논의

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 더불어민주당 경북도당 청년위원회는 27일 구미 YMCA에서 ‘경북 청년정책 네트워킹 워크숍’을 열고, 지역 청년정책 현황과 예산 격차 문제를 논의했다.

이번 행사는 ‘2025 경상북도 청년정책 백서’를 바탕으로 마련됐으며, 경북 22개 시·군의 청년정책 예산과 정책 격차를 공유하는 자리로 진행됐다.

백서에 따르면, 2025년 기준 시군별 청년 예산 비율은 최고 9.1%인 영주시와 최저 0.03%인 울릉군 간 최대 300배 이상의 차이를 보였으며, 청년 1인당 예산 역시 7배 이상 격차가 나타났다.

이에 참석한 청년들은 “정책의 규모보다 방향의 정밀함이 중요하다”며 “지역 간 격차를 해소하고 내년 지방선거에서 후보들의 청년정책 실행 의지를 검증할 필요가 있다”고 입을 모았다.

이날 워크숍에서는 경북 청년정책 공모전 시상식도 함께 진행됐다.

대상은 ‘청년 농촌 리빙랩(조우탁)’이, 최우수상은 ‘청년 정착 지원금 제도(김성현)’, 우수상은 ‘난치성 질환 청년 취업 건의안(김수진)’이 각각 차지했다.

김새롬 경북도당 청년위원장은 “이번 백서와 공모전을 통해 경북 청년정책의 온도 차를 수치로 확인할 수 있었다”며 “청년이 머물 수 있는 지역이 곧 지속 가능한 지역이며, 청년은 단순 정책의 대상이 아니라 정책의 주체로 서야 한다”고 강조했다.

위원회는 이번 백서 내용을 토대로 내년도 지방선거를 앞두고 도내 시군별 청년정책 평가 및 후보별 정책 비교 프로젝트를 추진할 계획이다.