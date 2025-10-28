수상자 경험과 지혜 공유…지역 발전과 시민 행복 위한 소통의 장 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시의회(의장 김일만)가 28일 오전, 포항 시민상 역대 수상자들을 초청해 오찬 간담회를 열고 소통의 시간을 가졌다.

이번 간담회에는 의장단과 상임‧특별위원장, 시민상 수상자 등 20여명이 참석했다.

시의회는 이날 자리를 통해 시민의 본보기가 된 수상자들을 예우하고, 수상자들의 경험과 의견을 시정에 반영하며 지역 발전 방안을 함께 모색했다.

박만천 수상자 회장은 “열린 마음으로 의견을 나눌 수 있는 자리를 마련해 준 시의회에 감사드린다”며, “앞으로도 수상자들과 시의회가 지속해서 소통하고 교류할 수 있길 기대한다”고 말했다.

김일만 의장은 “각자의 자리에서 헌신과 열정으로 오늘의 포항을 만들어 온 시민상 수상자분들을 존경한다”며, “오늘 나온 의견들을 시정에 반영해 시민의 삶과 지역 발전에 도움이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 오찬 간담회는 시민상 수상자들의 경험과 지혜를 시정에 연결하고, 지역 발전을 위한 상호 소통의 장으로 의미를 더했다.