“고생 많았어요, 선배님!” 울릉고 재학생들 따뜻한 응원 전해

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경상북도 울릉교육지원청 Wee센터는 27일 울릉고등학교를 찾아 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 고3 수험생들을 위한 정서지원 프로그램 ‘응원의 날’을 운영했다.

이번 프로그램은 긴 수험생활 동안 쌓인 피로와 긴장감을 덜어주고, 수험생들이 심리적 안정을 되찾을 수 있도록 마련됐다.

특히 학교 구성원 모두가 함께 참여해 수험생들에게 따뜻한 격려를 전하며 ‘함께 버텨온 시간’을 되돌아보는 뜻깊은 자리로 꾸며졌다.

이날 행사에서는 후배 학생들이 직접 쓴 손 편지와 응원 카드를 고3 선배들에게 전달하며 “끝까지 포기하지 않은 선배님들이 자랑스럽다”라는 메시지를 전했다.

교사들도 자리를 함께하며 “이제는 마음의 짐을 내려놓고 자신을 돌보길 바란다”라며 수험생들의 어깨를 다정히 두드렸다.

이동신 울릉교육지원청 교육장은 “이번 프로그램이 수험생들이 자신감을 회복하고 새로운 출발을 준비하는 데 작은 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 Wee센터를 중심으로 학생들의 정서적 회복과 마음건강 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

행사에 참여한 한 수험생은 “시험이 끝나도 막막했는데, 선생님들과 후배들의 응원을 받으니 마음이 따뜻해졌다”며 “이제는 웃으면서 다음 단계를 준비할 수 있을 것 같다”고 소감을 전했다.