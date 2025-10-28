[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 28일 부산기장시니어클럽(관장 박순규)과 기장병원(병원장 허성근)이 노인일자리 참여자의 건강증진과 복지향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 기장병원은 시니어클럽 노인일자리 참여자들에게 ▷의료비 감면 혜택 ▷응급 상황 시 신속한 의료 서비스 제공 ▷정기적인 건강 상담 및 진료 편의 제공 등 다양한 지원을 약속했다. 또 양 기관은 참여자들의 병원 이용 안내와 건강 예방교육 등을 위해 상호 긴밀히 협력하기로 했다.

이번 협약을 계기로 부산기장시니어클럽과 기장병원은 노인일자리 참여자의 건강관리 지원체계를 강화하면서 지역사회 내 의료-복지 연계 모델을 확산시켜 나갈 계획이다.

박순규 부산기장시니어클럽 관장은 “일자리 참여 어르신들의 건강이 곧 사업의 지속성과도 직결된다”라며 “이번 협약을 통해 참여자분들이 안심하고 활동하실 수 있는 환경을 마련하게 되어 기쁘다”고 말했다.

허성근 기장병원 병원장은 “지역 어르신들이 일과 건강을 함께 지켜나가실 수 있도록 돕는 것이 병원의 사회적 책무이다”며 “앞으로도 시니어클럽과의 협력을 강화해 지역사회 복지에 기여하겠다”고 강조했다.

정종복 기장군수는 “이번 협약이 일자리에 참여하는 어르신들의 업무환경에 든든한 안전망이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 어르신들의 건강증진과 복지향상을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.