K-뷰티 아이콘 임블리 임지현이 자신이 오랜 시간 기획한 스킨케어 브랜드 무무키(MUMUKI)의 국내 공식 앰배서더를 모집한다. 무무키는 ‘묵묵히 자신의 길을 걸어가는 사람들을 위한 힐링 메시지’를 담은 감성 스킨케어 브랜드로, 단순 제품 홍보를 넘어 신제품 아이디어 기획과 협업 프로젝트까지 함께 만들어갈 창의적 파트너를 찾고 있다.

브랜드 이름 ‘무무키’는 ‘묵묵히’에서 유래했으며, 진정성과 꾸준함을 핵심 가치로 삼아 피부 본연의 균형과 편안함을 회복시키는 데 집중한다. 이번 앰배서더 프로그램은 단순 홍보 활동이 아닌, 신제품 개발과 캠페인, 협업 콘텐츠 제작 등 다양한 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 제공하며, 선정된 앰배서더는 브랜드와 함께 방향성을 만들어가는 ‘공동 크리에이터’로 활동하게 된다.

모집은 11월 1일부터 시작되며, 본격적인 활동은 12월부터 진행된다. 지원 방식은 공개 지원이 아닌 내부 심사를 통해 선정된 파트너에게 공식 채널을 통해 개별 DM 초대가 발송되는 형태다.

앰배서더 활동 혜택으로는 매달 신제품 2종 이상 제공, 공식 쇼핑몰 포인트 지급, 신제품 개발과 브랜드 협업 프로젝트 참여 기회 등이 포함된다.

무무키 관계자는 “앰배서더는 단순 체험단이 아니라 브랜드의 힐링 메시지와 진정성을 함께 전할 동반자”라며 “묵묵히 자신의 길을 걸어가는 사람들처럼, 무무키와 함께 진심 어린 아름다움을 만들어갈 분들의 참여를 기대한다”고 밝혔다.

무무키는 피부 자극 최소화, 진정·보습·밸런스에 초점을 맞춘 제품을 선보이며, 꾸밈없는 진정성을 핵심 가치로 지향하는 감성 스킨케어 브랜드다.