11월 7일까지 동 주민센터와 마포구립도서관에서 도서 기증 접수 10권 이상 기증 시 마포구립도서관 대출 가능 권수 2배 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 ‘제4회 더북데이’ 축제의 하나인 ‘알뜰북마켓’을 위한 도서 기증 참여자를 11월 7일까지 모집한다.

올해로 4회를 맞이하는 ‘더북데이’는 주민이 중심이 되어 함께 만드는 마포구민의 책 문화 축제로, 독서의 계절을 맞아 11월 15일 레드로드에서 개최될 예정이다.

도서 기증은 누구나 참여할 수 있으며, 마포구 내 16개 동 주민센터와 15개 마포구립도서관(구립도서관 4곳, 작은도서관 9곳, 어린이영어도서관 2곳)에서 접수받는다.

기증 가능한 도서는 소설, 에세이 등 이웃과 함께 나누고 싶은 책 무엇이든 가능하다. 단, 오염이나 훼손이 심한 도서와 잡지, 수험서, 문제집, 전공 서적 등은 기증 대상에서 제외된다.

기증받은 도서는 ‘알뜰북마켓’에서 저렴한 가격으로 판매되고, 수익금 전액은 지역 내 어려운 이웃을 위해 마포복지재단에 기부될 예정이다.

아울러 마포구는 적극적인 참여를 장려하기 위해 10권 이상 도서를 기증하는 주민의 마포구립도서관 대출 가능 도서 권수를 2026년 6월 30일까지 2배로 확대할 계획이다.

더북데이 도서 기증에 관한 자세한 사항은 마포구청 평생학습과로 문의하면 된다.

박강수 마포구청장은 “한 권의 책에는 누군가의 시간과 마음이 담겨있다”라며 “책이 또 다른 손에 건네질 때, 지식과 정서의 나눔이 이루어질 것”이라고 말했다.

그러면서 “단순한 책 축제를 넘어, 이웃 간 마음을 잇는 따뜻한 장이 되는 더북데이를 위해 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 덧붙였다.