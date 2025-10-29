-중심맥락 기반 학습 구조로 차별화… 5월 국어 학습 플랫폼 ‘뮤엠폴리오’ 런칭

영어 논술 학습 프로그램 ‘뮤엠영어’로 교육 시장에서 검증받은 교육 전문기업 ㈜뮤엠교육(대표 이광수)이 국어 논술 전문 브랜드 ‘뮤엠 폴리오(MU:M Folio)’를 새롭게 선보이며 국어 논술 시장에 본격적으로 진출했다.

뮤엠교육은 영어 논술 분야에서 축적한 콘텐츠 개발 노하우를 국어 영역으로 확장했으며, ‘뮤엠 폴리오’는 런칭 초기부터 학부모와 교육 현장의 높은 호응을 얻고 있다. 현재까지 전국 600여 곳의 학원과 지정원 계약을 체결하며 빠른 성장세를 이어가고 있다.

또한 뮤엠교육은 최근 ‘중심 맥락을 기반으로 한 문해력 중심의 국어 능력 향상 시스템’에 대한 특허를 등록했다고 밝혔다. 이번 특허는 학생들이 단순한 책읽기가 아닌 구조적으로 이해할 수 있도록 돕는 학습 시스템으로, 문해력 향상을 위한 콘텐츠 구성과 학습 알고리즘을 기술적으로 구현한 것이 핵심이다.

뮤엠교육은 이 특허 기술을 자사 국어 학습 플랫폼 ‘뮤엠 폴리오(MU:M Folio)’에 반영해, 학습자의 수준과 이해도를 고려한 맞춤형 국어 학습 서비스를 제공하고 있다. 지난 5월 공식 런칭된 뮤엠 폴리오는 체계적인 콘텐츠 구성과 실시간 피드백 시스템을 기반으로 한 차세대 국어 학습 솔루션으로, 학원 및 학부모들로부터 높은 관심을 받고 있다.

뮤엠교육 관계자는 “이번 특허 등록은 뮤엠교육이 꾸준히 추구해온 문해력 중심 학습 철학이 기술적으로 인정받은 결과”라며, “글의 구조를 정확히 파악하는 능력이 곧 국어 실력의 핵심이며, 탄탄한 국어 실력은 모든 교과 학습의 기반이자 전 과목 성적 향상으로 이어진다는 것이 우리의 교육 철학”이라고 강조했다.

이어 “앞으로도 지속적인 연구개발과 콘텐츠 혁신을 통해 학생들이 단순한 암기가 아닌 구조적 이해에 기반한 진정한 국어 능력을 기를 수 있도록, 실질적인 학습 성과로 이어지는 교육 환경을 만들어가겠다”고 덧붙였다.