김성종 동해해경청장, 현장 점검 나서 “완벽한 경호로 정상회의 성공 뒷받침”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 해양경찰 작전본부(본부장 김성종 동해해경청장)가 28일 APEC 정상회의를 앞두고 국내외 정상들의 안전 확보를 위해 경주 보문호와 동·남해 해역에 ‘갑호비상’을 발령하고, 해상 경계 태세를 최고 수준으로 격상했다.

이날 김성종 본부장은 경주 보문호를 찾아 특수기동정에 직접 탑승해 수상 구역을 순찰하고, 경호 안전통제단 종합상황실을 방문해 관계 기관의 경호 준비 상황을 점검했다.

김 본부장은 “정상회의 기간 중 단 한 순간도 긴장의 끈을 놓지 말고 완벽한 경호태세를 유지해 달라”며 “보이지 않는 곳에서 맡은 바 임무를 충실히 수행하는 여러분의 헌신이 성공적인 경호 임무 완수의 밑거름”이라고 강조했다.

해양경찰 작전본부는 이번 경주 점검을 시작으로 29일 부산 해운대, 30일 포항 영일만항 일대 등으로 현장 점검을 이어가며 해상경호 현황과 관계기관 협력체계를 최종 점검할 계획이다.

작전본부 관계자는 “APEC 정상회의 종료 시까지 전 해역 경계 태세를 유지하며, 안전하고 성공적인 회의 운영을 위해 모든 가용 역량을 총동원하겠다”고 밝혔다.

경주 보문호 일대에서는 이날 오후까지 해경 특수기동대와 관계 기관이 합동으로 수상 순찰 및 장비 점검을 실시하며 현장 분위기가 한층 긴박하게 고조됐다.