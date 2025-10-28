‘민선 8기 공약사업 추진 상황 보고회’에서 力說

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)가 지난 24일, 시청 상황실에서 ‘민선 8기 공약사업 추진 상황 보고회’를 개최하고, 진행 중인 공약사업의 추진 상황과 향후 추진계획을 집중적으로 점검했다.

구리시는 민선 8기 출범 이후 총 142개의 공약사업을 설정하여 추진 중이며, 이 중 104개의 사업이 완료되어 현재 공약 이행률 73.2%를 달성했다. 또한 추가로 16개의 사업을 임기 내 완료 목표로 속도감 있게 추진 중이다.

최근 완료된 주요 공약사업으로는 ▷왕숙천 제방 내 관망 산책로 설치–수변 보행환경 개선 ▷대형마트 재유치–지역경제 활성화 기반 마련 ▷토평교 하부 조명갤러리 조성–교량 하부 공간을 문화적 쉼터로 활용 ▷유치원 방과 후 원어민 영어프로그램 지원–유아 교육환경 강화 ▷어린이 과학도서관(천문대) 설치–미래인재 양성 기반 구축 ▷별내역 출구‑갈매천 자전거도로 직결 진입로 조성–자전거 기반 개선 ▷한강변 자전거 쉼터 조성–생활환경·여가 환경 개선 등 생활·여가·교육 기반 확충 사업이 포함돼 있다.

시는 특히 2025년 말까지 ▷교문사거리~왕숙교 앞 구간 전주 지중화 및 걷고 싶은 거리 조성 ▷인창동 국군 구리병원 체육시설 개방 등 시민 체감도가 높은 사업을 집중적으로 추진할 계획이다.

백경현 시장은 “민선 8기 후반기에 접어든 지금이야말로 시민 여러분께 드린 약속을 하나하나 구체적으로 실현해야 할 중요한 시점”이라며 “남은 임기 동안 흔들림 없이 공약 이행에 속도를 내고, 시민의 목소리를 더욱 경청하며, 공정하고 투명한 행정을 통한 약속의 실현으로 ‘즐거운 변화, 더 행복한 구리시’를 현실로 만들어 가겠다”고 말했다.

시는 이번 보고회를 통해 진행 중 사업들을 철저히 점검하고 추진 동력을 강화함으로써 민선 8기 마무리 단계에서 ‘시민이 체감하는 성과’를 구체화해 나간다는 방침이다.