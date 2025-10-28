이현우 멀리뛰기 금메달 임시원 1600m 릴레이 금메달

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산대학교 선수단이 지난 17일부터 23일까지 부산광역시 일원에서 열린 ‘제106회 전국체육대회’에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득하며 우수한 성적을 거뒀다.

이번 대회에는 전국 17개 시·도 선수단이 참가해 50개 종목에서 열전을 벌였으며 부산대 선수단은 육상·테니스·농구·체조·럭비 등 5개 종목에 출전했다.

특히 육상부의 활약이 두드러졌다. 체육교육과 4학년 이현우 선수가 남자 대학부 멀리뛰기에서 금메달을 차지했고, 임시원 선수가 출전한 1600m 릴레이에서도 금메달을 추가했다.

또한 4학년 박용배 선수는 남자 높이뛰기에서 은메달을 기록했고, 노호진(3학년)·임시원(1학년) 선수가 함께 출전한 400m 릴레이에서는 동메달을 획득했다.

테니스부에서도 체육교육과 1학년 황효원 선수가 남자 대학부 개인전에서 은메달을 따내며 뛰어난 기량을 선보였다.