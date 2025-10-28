[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 28일 ‘2028 세계디자인수도(WDC)’ 선정의 의미를 시민과 엠지(MZ) 세대가 함께 공감하고 공감대를 확산하기 위해 서울영상광고제에서 2년 연속 ‘올해의 대학’으로 선정된 동서대학교 학생들과 협업해 인공 지능(AI) 기반 홍보영상을 제작했다고 밝혔다.

이번 사업은 지역 대학생의 참신한 시각과 AI 영상 기법을 결합해 ‘디자인으로 성장한 도시 부산’의 스토리를 감각적이고 세련되게 담아낸 것이 특징이다.

영상은 부산의 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 서사를 중심으로 ‘회복과 도전, 공존과 혁신’이라는 메시지를 음악과 영상으로 표현했다. 특히 주제곡 ‘부산: 디자인 유얼 라이프(Busan: Design Your Life)’는 전쟁의 폐허 속에서 일어선 부산의 역사에서 출발해, 디자인이 시민의 삶을 변화시킨 도시의 여정을 힙합 리듬과 AI 그래픽으로 재해석 했다.

가사에는 ‘폐허를 뚫고 피어난 도시’, ‘버려진 공장, 문화의 쉼터로’, ‘디자인이 삶을 바꾸는 방식’ 등 도시 재생과 디자인 혁신을 상징하는 표현들이 담겨 있다. 이는 부산이 단순한 외형의 발전을 넘어 ‘삶의 질을 디자인하는 도시’로 변화하고 있음을 상징적으로 보여준다.

영상 제작에는 ▷AI 스리디(3D) 애니메이션 ▷사운드 믹싱 ▷힙합 보컬 등 첨단 기술과 젊은 감성이 결합돼, 역동적이고 현대적인 도시이미지를 부각했다.

동서대학교 학생들은 서울영상광고제에서 2년 연속 ‘올해의 대학’으로 선정될 만큼 영상 제작 실력을 인정받은 팀으로 기획과 줄거리판(스토리보드) 구성, 음악 콘셉트 설정 등 AI 기반 영상 생성 작업 전 과정에 직접 참여했다.

완성된 영상은 ▷WDC 관련 주요 행사 ▷국내외 디자인 전시회 홍보 부스 ▷영향력자(인플루언서) 협업 챌린지 등 다양한 채널을 통해 시민과 만날 예정이다.