[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산관광공사는 28일 오후 2시 파라다이스호텔 부산에서 ‘2025 글로벌 미식 포럼(Global Gastronomy Forum 2025)’을 개최한다고 밝혔다. 이번 포럼은 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’의 연계 행사로 열린다.

이번 포럼은 ‘글로벌 미식관광의 미래 트렌드와 지역 관광(로컬투어리즘) 전략’을 주제로 국내외 미식업계 전문가, 셰프, 미디어, 관광업계 관계자 등 60여명이 한자리에 모여 미식관광 분야에서 국제 교류와 협력 방안을 논의할 예정이다.

포럼은 ▷기조연설 ▷사례 발표 ▷패널토론 ▷지역(로컬) 셰프 특별 프로그램 등으로 구성된다.

이번 포럼의 백미는 ‘특별 프로그램 – 로컬 셰프 라이브 쿠킹쇼’다. 부산의 미쉐린가이드 등재 레스토랑 ‘소공간(박기섭 셰프)’과 ‘아웃트로 바이비토(김상진 셰프)’가 협업해 부산의 신선한 해산물과 제철 채소를 활용한 지중해식 생선요리 ‘파피요트(Papilote)’를 선보인다.

시와 부산관광공사는 이번 포럼을 통해 ‘도시 브랜딩 자산으로서의 미식 관광’에 대한 국제 담론을 확산하고, 부산형 미식 생태계 조성과 글로벌 네트워크 협력을 강화할 계획이다. 특히 이번 포럼을 계기로 ‘아시아 50 베스트 레스토랑(Asia’s 50 Best Restaurants)’ 유치를 위한 국제적 공감대를 형성하고, 세계 미식도시들과의 협력 네트워크를 확대해 나갈 예정이다.