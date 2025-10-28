신상품 전년비 20%, 매출·고객 25% 늘어 “상품가치 제대로 전달…체계적 육성 전략”

[헤럴드경제=신현주 기자] GS샵이 고객에 맞춘 방송 전략으로 신상품 육성에 박차를 가하고 있다고 28일 밝혔다.

GS샵은 올해 1월부터 10월까지 460개의 신상품을 TV홈쇼핑 생방송에서 처음 선보였다. 이는 전년 대비 20% 증가한 규모다. 상반기 기준 매출과 주문 고객 수는 전년 동기간 대비 25% 증가했다. 신상품 발굴을 고객 경험 혁신의 핵심 지표로 삼은 전략이다.

상반기 기준 히트 신상품 수는 전년보다 18% 늘었다. 론칭 7개월 만에 누적 주문액 100억원을 넘어선 뷰티 디바이스 ‘에이글로벌 제우스3’을 비롯해 화장품 ‘톤28 펩타시카 무농약 해남병풀 세럼’, 건강음료 ‘하이랜드 토마토 주스’, 생활가전 ‘니카사 스팀다리미’ 등이 대표적이다.

식품은 식사 전후 저녁 6시부터 8시에 집중했다. 이미용(뷰티) 상품은 외출 준비 시간인 오전 11시와 취침 전인 밤 11시를 활용했다. 생활·주방용품은 집안일을 마치고 휴식을 취하는 낮 11시부터 오후 3시 사이에 배치했다. 스포츠 의류는 출근 전과 퇴근 후 운동 시간대를 겨냥해 아침 6~7시, 저녁 7~9시를 공략했다.

또 패션 의류는 심리적으로 가장 여유로운 토요일 오전과 오후 9시 전후로 ‘더 컬렉션’, ‘쇼미 더 트렌드’ 등 패션 전문 프로그램에서 소개한다. 고객의 생활 리듬을 고려한 맞춤 편성으로 주목도를 높이려는 목적이다.

요일별로는 토요일이 25.4%로 가장 많았다. 금요일(17%)과 수요일(14.8%)이 뒤를 이었다. 주중보다 주말에 TV 시청률이 높고 가족 단위 시청이 빈번했던 영향이다. 시간대별로는 저녁 8시대가 11.1%로 가장 높았다. 해당 시간대 방송하는 ‘소유진쇼’가 신상품 등용문으로 자리 잡은 영향이라고 GS샵은 분석했다.

오는 11월 1일에는 골프의류 ‘맥케이슨 다운 패딩’, ‘클랍 캐비어 에센스’, ‘브이티 PDRN 리들샷 두피앰플’, ‘수소젠 에센스’ 등 4개 신상품을 TV홈쇼핑에서 공개한다. 매월 1일 ‘멤버십 데이’ 행사를 통해 GS Pay 결제 시 최대 10% 적립 혜택을 제공한다.

오민규 GS샵 MD기획팀장은 “고객의 라이프스타일에 맞춰 신상품을 소개해 상품의 본질적 가치를 제대로 전달하려는 것”이라며 “체계적인 신상품 론칭 및 육성 전략을 통해 고객과 협력사 모두 만족하도록 노력하겠다”고 설명했다.