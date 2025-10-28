[헤럴드경제=신현주 기자] 대형마트 3사가 오는 30일 일제히 ‘11월 쇼핑 대전’에 나선다. 각종 먹거리와 생필품 초저가 경쟁을 펼친다.

이마트는 창고형 할인점 트레이더스, 슈퍼마켓 에브리데이와 오는 30일부터 다음 달 2일까지 나흘간 쓱데이 행사를 한다고 28일 밝혔다.

이마트는 국내산 삼겹살과 목심을 신세계포인트 적립 시 반값에 팔고 ‘품절제로 보장제도’를 적용한다. 행사제품이 품절되면 다음 달 3∼12일 같은 가격에 구매할 수 있는 쿠폰을 제공한다. 계란은 한 판에 5000원대에 팔고 품절 시 쿠폰을 준다.

다음 달 1∼2일에는 행사 카드로 결제 시 한우를 최대 50% 할인 판매한다. 러시아산 킹크랩은 100g당 5880원에 판매한다. 글렌알라키 15년 익스클루시브 위스키와 쿠쿠 음식물 처리기 등 ‘쓱데이 시그니처 상품’은 초특가에 한정 판매한다. 와인은 최대 40% 할인 판매하고, 가공식품과 필수 생활용품 등 반값 할인행사도 진행한다.

쓱데이 행사에는 신세계그룹 18개 계열사가 참여한다. 이마트가 첫 번째 주자로 행사를 진행한다.

홈플러스와 롯데마트는 오는 30일부터 다음 달 12일까지 각각 대규모 할인 행사인 ‘블랙 홈플런’과 ‘땡큐절’을 전개한다.

홈플러스는 마트·온라인·익스프레스·몰 등 전 채널이 총출동한다. 한우와 삼겹살, 사과, 밀감, 생굴 등 가을 신선 먹거리와 빼빼로데이·수능 시즌 상품, 주방·생활용품 등을 최대 80% 할인가에 판매한다.

롯데마트는 행사 첫 주차인 30일부터 다음 달 5일까지 한우를 행사 카드로 결제 시 반값에 판매한다. 또 전복과 계란, 단감 등을 특가에 제공한다. 러시아산 레드 킹크랩은 이달 31일부터 다음 달 2일까지 행사 카드로 결제 시 100g당 5995원에 제공한다. 다음 달 1일에는 봉지라면과 생수에 투플러스원(2+1) 혜택을 적용한다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “땡큐절은 한 해 동안 보내주신 고객의 성원에 감사의 뜻을 표하고자 기획된 초대형 그로서리(식료품) 행사”라고 말했다.