[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점은 상인점 1층에서 디자이너 가방 브랜드 ‘메머’ 팝업 스토어를 진행한다고 27일 밝혔다. ‘메머’ 가방은 심플한 디자인과 실용성으로 인기를 끌고 있으며 자카드 원단을 사용해 견고함과 고급스러움을 강조한 것이 특징이다. 다음달 2일까지 진행되는 이번 팝업 행사에서는 크로스백, 숄더백 등 다양한 크기와 디자인의 가방을 만나볼 수 있다.


