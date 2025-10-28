[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점은 상인점 1층에서 디자이너 가방 브랜드 ‘메머’ 팝업 스토어를 진행한다고 27일 밝혔다. ‘메머’ 가방은 심플한 디자인과 실용성으로 인기를 끌고 있으며 자카드 원단을 사용해 견고함과 고급스러움을 강조한 것이 특징이다. 다음달 2일까지 진행되는 이번 팝업 행사에서는 크로스백, 숄더백 등 다양한 크기와 디자인의 가방을 만나볼 수 있다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2025-10-28 04:59:34
트럼프 “美에 공장짓는 외국 대상 새 비자계획 수립중”
[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 조지아주에서 일어난 한국인 노동자 300여명 구금 사태와 같은 일을 막고자 미국에 공장을 건설하는 외국 기업 전문가들의 입국을 원활하게 할 계획을 수립하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 27일(현지시간) 일본으로 향하는 전용기에서 취재진에게 ‘한국이 조지아주의 이민 단속 이후 비자 보증을 요청했
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고
“차라리 전자파가 낫다”…전문가 ‘당장 바꾸라’ 경고한 주방 필수품
[헤럴드경제=나은정 기자] 매일 사용하는 가스레인지가 자동차 배기가스에 버금가는 유해물질을 배출한다는 이유로 주방에서 하루 빨리 퇴출하라는 전문가의 당부가 나왔다. 강상욱 상명대 화학에너지공학과 교수는 최근 유튜브 채널 ‘의사친’에서 “가스레인지를 켜는 것만으로도 일산화탄소와 이산화질소 같은 유해물질이 발생한다”며 “미국 화학협회조차 가스레인지 대신 전기레인지를 사용하라는 공식 입장을 발표했다”고 밝혔다. 강 교수는 “하루 이틀 사용하는 건 큰 문제가 되지 않지만 매일 반복적으로 노출되면 몸이 망가질 수밖에 없다”며 “여성 폐암 환자의 약 90%가 비흡연자인데, 의학계는 주된 원인으로 주방 문화를 지목한다”고 설명했다. 실제 국내 급식 종사자 10명을 대상으로 한 폐 건강 검사 결과 30%가량이 폐 이상 소견을 받았다. 대부분 하루 8시간 이상 가스레인지 앞에서 일하는 이들이며, 젊다고 예외가 아니었다. 가스레인지의 주연료인 메탄가스는 연소 과정에서 순간적으로 산소가 부족해지면 일산
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1