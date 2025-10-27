국제 배터리 엑스포 2025 개최… 에코프로·포스코퓨처엠 등 핵심 기업 참여, 기술·투자·협력 한눈에

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 내달 3일부터 5일까지 열리는 ‘국제 배터리 엑스포 2025 포항’ 준비를 마쳤다.

27일 시청에서 열린 최종 보고회에는 장상길 부시장과 경북도, 포항시, 기업·기관 관계자 20여 명이 참석해 행사 운영과 안전, 통역 등 세부 사항을 점검했다.

이번 엑스포는 경북 최초 이차전지 전문 박람회로, 국내외 30여 개 기업과 연구기관, 대학, 정부 기관이 참여한다.

에코프로와 포스코퓨처엠 등 대표 기업을 중심으로 기업전시관이 구성되며, 지역 중견·중소기업과 스타트업도 소재·장비·공정 혁신 기술을 선보인다.

국제컨퍼런스에는 한국, 독일, 핀란드, 스웨덴, 노르웨이, 아이슬란드 등 글로벌 연사들이 참여해 배터리 재활용, 소재 기술, 에너지 전환 등 핵심 의제를 다룬다.

장상길 부시장은 “이번 엑스포가 포항을 세계 배터리 산업 중심으로 도약시키는 계기가 될 것”이라며 “준비에 최선을 다했다”고 말했다.

시는 이번 행사를 통해 이차전지 소재 특화단지 위상을 강화하고, 국내외 산학연 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

포항시는 27일 시청 중회의실에서 ‘국제 배터리 엑스포 2025 포항(International Battery Expo 2025 Pohang)’의 성공적인 개최를 위한 최종 보고회를 개최했다.[포항시 제공]