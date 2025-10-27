유치추진위원 위촉식 개최… 지역 상생 협력·경제 활성화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 2027년도 제65회 경북도민체육대회 공동 개최 유치를 위한 ‘영주·봉화 유치추진위원 위촉식’이 27일 영주시민운동장 상설회의실에서 열렸다.

이날 위촉식에는 유정근 영주시장 권한대행과 박현국 봉화군수, 양 지자체 위원 등 총 24명이 참석해 도민체육대회 공동유치를 위한 첫걸음을 내디뎠다.

유치추진위원회는 김경준 영주시 체육회장과 박종화 봉화군 체육회장을 공동위원장으로 총 22명으로 꾸려졌다.

위원회는 대회 유치를 위한 추진 전략 수립과 지역 협력 기반 강화를 목표로 활동할 예정이다.

회의에서는 ▲도민체육대회 유치 필요성 ▲개최 기대효과 ▲인프라 구축 계획 ▲시민 참여 확대 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

양 지자체는 이번 공동개최 유치를 통해 “하나된 영주·봉화, 함께 여는 경북의 미래”를 비전으로 제시하며, 대회를 지역 발전과 경제 활성화의 새로운 동력으로 삼겠다는 뜻을 밝혔다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 위촉식을 시작으로 영주와 봉화가 함께 나아간다면 머지않아 도민체육대회의 주인공이 될 것이라 믿는다”며 “유치라는 큰 목표가 현실이 될 수 있도록 각자의 자리에서 최선을 다해 달라”고 당부했다.

박현국 봉화군수는 “도민체육대회 유치가 현실이 된다면 지역경제 활성화와 도민화합에 크게 기여할 것.”이라며 “유치 준비에 최선을 다하겠다.”고 강조했다.

한편, 영주시와 봉화군은 이번 위촉식을 계기로 도민체육대회 공동유치를 위한 본격적인 행보에 나선다.

위원회는 향후 홍보활동과 도민 여론 조성 등 실질적인 유치 기반 마련에 주력할 계획이다.

영주·봉화 지역에서는 도민체육대회 유치가 관광·숙박·외식업 등 지역경제 전반에 활력을 불어넣을 것으로 기대되고 있다.