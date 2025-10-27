국내외 군 관계자, 방산업체 CEO 등 270명 참석 “미래 프런티어 분야 투자…안보 협력 네트워크 확장”

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션 등 한화그룹 방산 3사는 27일 경북 경주에 위치한 국립경주박물관에서 ‘모두를 위한 지속가능한 평화’을 주제로 ‘한화 퓨처 테크 포럼: 방산’을 개최했다고 밝혔다.

2025 APEC(아시아태평양 경제협력체) CEO 서밋의 공식 부대 행사로 준비된 이번 포럼에는 국내외 군 관계자 및 안보 분야 인사뿐 아니라 국내외 방산기업 CEO 등 모두 270여명이 참석했다. KAI, LIG, 대한항공, HJ중공업, 풍산 등 국내 주요 방산기업 및 L3해리스, 노스롭 그루먼 인터내셔널, BAE 시스템즈, 사프란, 에어버스, GA-ASI 등과 네트워킹을 할 수 있는 자리가 마련됐다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 이날 환영사에서 “오늘날 인공지능(AI)과 첨단 제조 기술이 융합되는 대전환의 시대 속에서 평화를 지혜롭고 책임 있게 준비해야 한다”며 “한화의 기술은 도발이 아닌 보호를 위한 기술이며, 글로벌 파트너십을 통해 ‘평화를 위한 기술’을 실현하겠다”고 말했다.

또 “한화는 AI, 스마트 제조, 우주, 에너지 등 미래 프런티어 분야에 지속 투자하며, 글로벌 안보 협력의 신뢰 네트워크를 확장하고 있다”며 “여러 국가들과의 협력 노력은 단순히 기업의 성장을 넘어 대한민국의 경제발전에 기여하고, 동시에 더 깊은 국가 간 유대를 통한 국가안보 강화에도 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

한화그룹은 이번 행사에서 ‘AI 시대의 기술주권’과 ‘산업 회복력’, ‘지속 가능한 평화’라는 핵심 의제를 중심으로 국방·산업·학계·정부 간 협력의 실질적 플랫폼을 마련하며, 방산 생태계에서 전략 파트너로서의 역할을 확인했다고 설명했다.

이날 특별연설을 맡은 크리스토퍼 파인 호주 전 국방장관은 ‘전략적 경쟁시대 호주 방위산업 정책 전망’을 주제로, 기술혁신과 국방 산업 간 협력 확대를 통한 국가 안보 강화 방안을 제시했다.

랠프 우디스 북대서양조약기구(NATO) 신속대응군 사령관은 화상으로 참석해 ‘유럽 전선에서의 교훈: 현대전에서의 기술과 대비태세’를 주제로, 기술적 대비와 국제 공조의 중요성을 강조했다. 전 방위사업청장인 강은호 전북대학교 교수는 ‘K-방산의 미래: 기술 중심 산업 전환과 글로벌화’를 주제로, 국내 방위산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 기술 중심 전략을 제시했다.

대담 세션에서는 한화그룹 알렉스 웡 최고전략책임자(CSO)와 존 치프먼 경 국제전략문제연구소(IISS) 회장이 ‘AI 시대의 기술주권과 경제 안보’를 주제로 심도 있는 대화를 나눴다.

패널 토의 ‘AI와 전장의 미래: 산업 회복력과 국방 혁신의 재구상’에서는 폴 엘윈 HAVOC AI CEO, 마일스 체임버스 UAE EDGE 수석부사장, 이정민 카네기국제평화재단 선임연구원 등이 참여해 AI 기술이 전쟁의 양상과 국방 혁신의 방향을 어떻게 바꾸고 있는지를 논의했다.

이날 행사에서는 정부 인사들도 육성 의지를 밝혔다. 우원식 국회의장은 영상 축사에서 “한화의 젊은 리더십이 국방 혁신과 글로벌 협력의 새로운 장을 열어가고 있다”며 “한화에어로스페이스와 같은 K-방산기업이 혁신과 도전을 이어가고 국회와 정부가 뒷받침한다면 대한민국 기술력이 세계에서 더욱 굳건히 자리매김할 것”이라고 강조했다.

김민석 국무총리도 영상을 통해 “대한민국 정부는 ‘방산 4대 강국’을 목표로 방위산업을 핵심 미래산업으로 육성하고 있다”며 “전 세계 방산기업과 안보 전문가들이 AI와 첨단 기술을 기반으로 미래 방위산업의 비전을 공유하고 협력을 강화하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 말했다