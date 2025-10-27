[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] BNK경남은행이 외국인 고객들의 금융 편의를 위해 거제와 울산 지역에 ‘외국인전용센터’를 새로 열고 운영에 들어갔다고 27일 밝혔다.

외국인 근로자 밀집 지역인 거제 고현지점과 울산 대송지점 2곳에 문을 연 이 센터는 평일 은행 방문이 어려운 외국인들을 위해 매월 격주 일요일에 운영된다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지이며, 점심시간 1시간을 제외하고 이용할 수 있다.

외국인전용센터에서는 외국인 고객이 필요로 하는 다양한 금융 업무를 처리할 수 있다. 주요 업무로는 ▷원화·외화 요구불예금에 대한 신규 및 해지(카드 발급 포함) ▷제사고 및 제신고 업무(통장·카드 분실 신고, 주소·연락처 변경 등) ▷BNK경남은행간 계좌 이체 ▷카드 재발급 업무 ▷해외송금 전용계좌의 예약송금 등록 업무 ▷전자금융(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 텔레뱅킹 서비스) 관련 업무 ▷고객 상담, 수신·여신·외환 등 은행 상품 안내 및 외국인 대상 마케팅 활동 등이 있다.

BNK경남은행 개인고객부 박진용 부장은 “평일 영업점 방문의 불편함을 해소하고, 외국인들이 쉽게 은행을 찾을 수 있는 환경을 조성하기 위해 거제와 울산에 전용센터를 열게 되었다”며 “앞으로도 외국인 고객들이 BNK경남은행을 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 다각적인 노력을 기울일 것”이라고 전했다.

한편, 경남은행은 이번 전용센터와 별도로 외국인 고객에게 특화된 금융 서비스를 제공하는 ‘외국인 근로자 전용 창구’도 7개 영업점에서 운영 중이다. 이 전용 창구에는 외국인 직원 배치 또는 38개 언어를 실시간 통역하는 ‘AI 실시간 통·번역 시스템’이 도입돼 있어 원활한 의사소통을 지원하고 있다.