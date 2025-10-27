오는 31일까지 IBK충주연수원서 중기 중간 관리자 역량 강화 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 오는 31일까지 IBK충주연수원에서 거래 중소기업 핵심 인재를 대상으로 하반기 혁신리더 캠프를 개최한다고 27일 밝혔다.

혁신리더 캠프는 중소기업 핵심 인력인 중간 관리자의 역량을 단기간에 강화해 혁신리더로 양성하는 체험·실습 중심의 몰입형 과정이다.

커리큘럼은 경영전략, 마케팅, 인사·노무, 생산 관리 등 현업에서 활용할 수 있는 과목으로 구성돼 있다. 특히 이번 캠프에서는 상반기 참여자의 만족도 조사 결과를 반영해 참가자 간 네트워크와 인공지능(AI) 업무 역량을 강화하는 커리큘럼을 새로 도입했다.

기업은행 관계자는 “중소기업의 경쟁력 강화는 결국 핵심 인재인 중간 관리자의 역량 강화에서 비롯된다”며 “앞으로도 캠프 참여자들이 혁신리더로 성장하고 그 경험을 현장에 적용해 중소기업의 성장을 견인할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 전했다.