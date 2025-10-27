[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시교육청은 27일 특수교육대상학생의 지속적 증가에 대응하고, 학교 간 과밀 해소 및 통합교육 실현을 위해 2026~2028년 특수학급 신·증설 추진계획을 수립해 시행한다고 밝혔다.

부산은 전체 학생 수 급감에도 불구하고 특수교육대상학생수는 매년 증가하는 추세다. 지난 2020년 6221명이던 특수교육대상학생수가 2025년 7646명으로 약 23% 증가한 것으로 나타났다.

부산시교육청은 2025년 실시한 중장기 진학수요조사 결과를 기반으로 학생 수와 지역별 교육수요를 반영해 2028학년도까지 총 84학급(유 10, 초 25, 중 31, 고 18)의 특수학급을 단계적으로 신·증설해 과밀을 해소키로 했다. 이에 따라 부산의 특수학급 수는 현재 701학급에서 2028년에는 785학급으로 늘어날 전망이다.

특히 특수학급 배치 수요가 높은 고등학교의 경우, 지역 내 특수학급이 설치되지 않은 사립 고등학교를 중심으로 특수학급 설치를 적극 추진해 모든 학생이 거주지 인근에서 교육받을 수 있도록 배치, 형평성을 높인다는 방침이다.

특수학습 신·증설 추진계획의 주요 내용으로는 ▷5년 주기의 중장기 진학수요 전수조사 체계 도입 ▷진학수요 조사 기반 특수학급 설치 대상학교 사전 예고제 시행 ▷특수학급 설치 거부 ‘정당한 사유’ 기준 마련 등 책무성 강화 ▷특수학급 신·증설비(이전비 포함) 및 장애인 편의시설 정비 등 지원 확대 ▷공·사립 3학급 이상 학교 교사 1명 추가 배치 검토 등이 포함됐다.

신·증설 학교에는 신설교 3년, 증설교 1년 동안 ‘통합교육 여건 조성 및 교수·학습비’를 지원해 통합교육 캠프, 교사·학부모 연수, 외부 강사 활용 프로그램 등을 통해 장애·비장애 학생이 함께 배우고 성장할 수 있는 통합교육 문화 조성을 적극 추진할 계획이다.

또 학교 여건에 따라 기존 지원액(3500만원 이내)을 4000만원 내외로 상향해 시설·설비비, 교재·교구 구입비, IoT 스마트교실 구축비 등을 탄력적으로 지원하고, 필요 시 장애인 편의시설 정비 등도 함께 지원한다.