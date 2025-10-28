한국관광공사 추천 경주 매력여행지 클래식-레트로-힙을 모두 엮는 경주 인생샷 자연명소, 천년 고도 액티비티도

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘천년 고도’ 경주가 천의 얼굴로 세계인을 맞는다. K-헤리티지에 명랑, 발랄, 역동적 매력을 더했다.

한국관광공사는 28일 2025 APEC(아시아 태평양 경제협력체) 정상회의를 계기로 더욱 주목받는 ‘경주’의 또 다른 여행 매력을 시간·자연·체험 세 가지 테마로 소개했다.

클래식-레트로-힙을 잇는 시간의 경주

경주가 전통 위에 젊은 감각을 더해 뉴 헤리티지(New Heritage)로 거듭났다. 경주의 전통 문화적 요소를 재해석해 새로운 소비문화에 접목하는 것이다.

대표적인 예가 경주 노서동 고분군을 마주한 오아르 미술관이다. 이 미술관은 천년 고분과 현대 미술이 절묘하게 공존하는 곳으로, 개관 6개월 만에 18만 명이 다녀갈 정도로 인기를 끌고 있다. 무엇보다 유현준 건축가가 설계를 맡아 공간에 숨을 불어넣었다. 화려하고 튀는 첫 설계를 과감히 버리고, 주인공을 ‘고분’으로 둔 단순한 디자인으로 낙점했다. 오아르는 ‘오늘 만나는 아름다움’의 줄임말이다. 현대적 감각인데도 경주다움이 물씬 풍긴다.

황오동 경주역 뒤편, 관사촌 주민들 삶의 체취가 밴 골목에선 MZ(밀레니얼+Z) 세대가 이끄는 ‘황오동 뉴 헤리티지’를 만날 수 있다. 도시 재생 사업을 거쳐 행복 황촌 마을로 변신한 것이다. 100여 년의 역사를 가진 옛 경주역장 관사는 카페 ‘보우하사’로 운영 중인데 적산가옥의 목조, 주춧돌, 창살 등 원형을 그대로 살려 발길을 끈다.

국립경주박물관의 신라 천 년 서고도 놓치지 말아야 할 명소다. 박물관 소장 도서를 열람할 수 있는 박물관 안 도서관이다. 예전엔 수장고로 사용했던 건물인데 한옥 외관은 그대로 살리고 내부는 현대적으로 재해석해 리모델링했다. 소파에 기대거나 누워서 ‘눕독(누워서 하는 독서)’하며 문화유산을 음미할 수 있다. 눕독 공간 자체가 여행지이다.

‘인생샷’ 남길 수 있는 자연 명소의 경주

경주 대표 명소인 첨성대나 황리단길에서 차로 10분만 이동하면 생태습지가 살아 숨 쉬는 금장대 습지공원에 닿는다. 강 하나를 사이에 두고 온전히 다른 분위기가 연출되는 곳에서 산책을 즐기고 전망 명소이자 야경 명소인 금장대도 함께 관람할 수 있다. 습지를 배경으로 한 나룻배 포토존에서 사진도 남겨야 한다.

경주의 숨은 비경으로 꼽히는 화랑의언덕에도 인생 사진 찍기 좋은 포인트가 가득하다. 고원에 펼쳐진 탁 트인 초원 위로 그네, 피아노, 계단 등 여러 포토존이 있는데, 빼어난 전망을 선사하는 명상 바위가 압권이다. 바위에 앉아 산과 논밭, 마을이 어우러지는 그림 같은 풍광을 감상하다 보면 자연스럽게 화보 같은 사진을 남기려고 카메라를 꺼내 들게 된다.

의외로 경주가 동해안을 접한 ‘바다의 도시’라는 걸 모르는 이들이 있다. 경주 동쪽으로 이동하면 바다 위에 펼쳐진 비경 양남 주상절리군(천연기념물)을 만날 수 있다. 다양한 모양의 주상절리가 형성되어 있는데 부채꼴 주상절리가 특히 유명하다. 주상절리 관람객들을 위해 35m 높이의 전망대와 1.7km 길이의 탐방로가 조성돼 있다.

가을 여행에는 도리마을 은행나무 숲도 리스트에 올려야 한다. 조용한 산간 마을에 자리한 은행나무 숲은 입소문을 타면서 몇 해 전부터 가을 감성 여행지로 인기다.

액티비티로 즐기는 짜릿한 경주

이번엔 액티비티 경주이다. 경주월드는 1985년 개장한 영남권 최대 테마파크로, 특히 다양한 롤러코스터가 인기를 끌고 있다. 인버티드(레일이 좌석 위 위쪽에 달려 발 받침대가 없는) 롤러코스터 ‘파에톤’을 비롯해 낙하 스릴을 극대화한 ‘드라켄’, 역주행 롤러코스터 ‘발키리’ 등 스릴을 즐기려는 여행자들을 유혹한다.

올해 새롭게 개장한 40주년 기념 어트랙션 타임라이더는 국내 최초의 스윙 관람차로, 높이 51m에서 레일에 매달려 바이킹처럼 요동치며 회전하는 아찔한 경험을 선사한다.

경주루지월드는 보문호수를 조망하며 질주하는 3㎞ 길이의 루지 체험장이다. 리프트를 타고 올라가 전망을 감상한 뒤 숲속 트랙을 따라 내려오며, 스릴을 즐길 수 있다.

5층 건물 전체가 실내 놀이공원처럼 꾸며진 ‘원더스페이스 보문점’도 있다. 다양한 게임 아케이드, 실내 스포츠 시설, 레이저 서바이벌 게임 등 입장권 하나로 전용 코인이 무제한 제공되어 시간과 비용 걱정 없이 즐길 수 있다는 점이 특징이다.

경주의 역사 유적지를 무대로 한 야외 방 탈출 게임도 인기다. 경주읍성과 황리단길의 ‘물오름달 열닷새’, 대릉원과 핑크뮬리가 아름다운 첨성대를 누비는 ‘황금자의 비밀’ 등이 여행과 게임을 동시에 즐기는 이색 체험을 제공한다. [취재 도움=한국관광공사, 대한민국 구석구석 누리집]