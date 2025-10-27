“제 시간에 왔지만 들어올 수 없어 빚어진 일”

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현 기자] 한-캄보디아 정상회담에서 훈 마네 캄보디아 총리의 참석이늦어지면서 회담이 지연된 것과 관련해 대통령실은 27일 “타 국가 정상의 모터게이트(탑승 차량) 때문에 출입이 통제되는 상황에 빚어진 일”이라고 설명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르 한국 기자단 프레스센터에서 열린 브리핑에서 “오늘(27일) 훈 마네 캄보디아 총리께서 정상회담에 조금 늦게 오셨다”며 “이유는 제시간에 숙소 앞에 도착을 했습니다만, 호주 총리의 모터게이트가 그 자리에 있었기 때문에 들어올 수가 없었다”고 했다.

앞서 이재명 대통령과 훈 마네 캄보디아 총리의 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 계기 정상회담에서 훈 마네 총리의 참석이 늦춰지면서 ‘지각 논란’이 일었다.

이에 강 대변인은 “이것은 지각이 아니라 정상회담, 다자회담이 잦을 경우에 타 국가 정상의 모터게이트 때문에 출입이 통제되는 상황이라서 빚어진 일임을 말씀드린다”고 정정했다.

이날 이 대통령은 훈 마네 캄보디아 총리와 취임 후 첫 정상회담을 갖고 스캠(사기) 범죄 대응을 위한 ‘코리아 전담반’의 11월 내 가동과 협력을 약속했다.