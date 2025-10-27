㈜문장건설이 전남 무안군 오룡2지구 37·38블록에서 선보이는 ‘오룡2지구 지엔하임’이 오늘(27일)부터 특별공급을 시작으로 본격 청약 일정에 돌입했다. 총 793세대 규모로 조성되는 이번 단지는 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 가격 경쟁력을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다.

분양일정은 10월 27일(월) 특별공급을 시작으로, 28일(화) 1순위, 29일(수) 2순위 청약 접수를 진행하고, 당첨자 발표는 11월 4일(화) 37블록, 5일(수) 38블록 당첨자를 발표한다. 블록별로 당첨자 발표일이 달라 청약통장 하나로 각각 중복 청약이 가능해 당첨 기회를 높일 수 있다. 이후 11월 17일(월)부터 19일까지 정당계약이 진행될 예정이다.

단지는 분양 전부터, 오픈, 청약 전까지도 뜨거운 관심이 이어진 바 있다. 실제 분양을 앞두고 지난 9월 25일 열렸던 사업설명회가 성황을 이룬 것은 물론, 오픈 후 주말까지 3일 만에 1만여 명이 주택전시관에 방문했으며, 이어 하루 평균 1,000명의 방문객이 꾸준히 내방하며 수요자들의 높은 관심도를 입증했다.

청약에서도 많은 관심이 쏟아질 것으로 기대되는 ‘오룡2지구 지엔하임’은 남악신도시 개발 20년 대장정의 마지막 퍼즐이자, 오룡택지지구 마지막 아파트(공동주택) 공급 단지로 희소가치도 갖추고 있다. 단지는 총 793세대 규모로 전 세대가 선호도 높은 전용 84㎡ 중심으로 설계됐으며, 일부 세대에서는 영산강, 남창천 영구 리버뷰 프리미엄을 누릴 수 있다.

분양 관계자는 “오룡2지구 지엔하임은 합리적인 분양가와 우수한 입지, 브랜드 신뢰도를 모두 갖춘 단지”라며 “모델하우스 오픈 이후에도 꾸준한 방문이 이어졌던 만큼 청약 경쟁률 또한 높을 것으로 기대된다”고 말했다.

오룡2지구 지엔하임은 분양가 역시 상한제가 적용돼 합리적인 가격 경쟁력을 갖출 예정이다. 최근 기본형 건축비와 인건비 인상으로 인해 일정 수준의 분양가 상승은 불가피하지만, 정부가 ‘로또 분양’ 논란을 줄이기 위해 제도를 손질하기 전 현 체제에서 공급되는 사실상 마지막 분양가 상한제 아파트라는 점에서 안정성과 미래가치를 동시에 확보할 수 있다.

여기에 특화된 조경과 커뮤니티 설계가 더해져 입주민의 생활 만족도를 극대화할 예정이다. 산책로·광장·문화공간 등이 어우러진 복합 커뮤니티 인프라가 구현돼 단순한 주거 공간을 넘어 품격 있는 라이프스타일을 제시한다.

무엇보다 ‘오룡2지구 지엔하임’은 전국 1만 2천여 세대 공급 실적을 보유한 ㈜문장건설이 창립 25주년을 맞아 선보이는 단지다. 문장건설은 창립 이래 ‘실질 부채 0%, 어음 발행 0%, 미분양 0%’라는 3무(無) 원칙을 철저히 지켜왔으며, 그 결과 5년 연속 NICE 신용평가 A등급을 유지하며 재무 건전성과 안정성을 동시에 입증했다.

또한 2025 한경 주거문화대상 고객만족부문 대상, 주택건설의 날 대통령 표창(2015년) 등 굵직한 수상 실적을 통해 브랜드 신뢰도를 한층 끌어올렸다. 이 같은 수상 경력은 지엔하임이 단순한 아파트 브랜드를 넘어, 프리미엄 주거문화의 상징으로 확실히 자리매김했음을 보여준다.

교육 여건도 돋보인다. 대한민국 대표 교육 브랜드 종로엠스쿨의 입점이 계획돼 있으며, 입주민 자녀에게는 1년 수강료 무상지원 및 추가 1년 30% 수강료 할인 혜택 등이 제공될 예정이다. 학부모 입장에서는 사교육비 절감과 함께 수준 높은 교육 환경을 누릴 수 있는 특별한 가치가 기대된다.

생활 편의와 교통 인프라도 뛰어나다. 남창대교를 통해 롯데마트·롯데아울렛 등 대형 상업시설을 편리하게 이용할 수 있으며, 전남도청·교육청·법원·경찰청 등 행정타운도 인접해 있다. KTX·SRT 목포역과 목포종합버스터미널, 서해안·남해안고속도로 등 사통팔달 광역 교통망도 가까워 직주근접은 물론 광역 접근성까지 확보했다. 더불어 호남고속철 2단계(예정), 남해선 복선전철(예정) 등 광역 교통 인프라 확충이 이어질 예정으로 미래가치가 높다.

주택전시관은 전남 무안군 삼향읍 남악리 일원에 위치해 있다.