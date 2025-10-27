지역 상권 중심 소비 축제 개최 동백전 캐시백 요율 최대 18% 상향

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 오는 29일부터 11월 9일까지 열리는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’에 맞춰 지역경제 회복과 소비심리 진작을 위한 ‘부산형 내수 활성화 사업’을 집중 추진한다고 27일 밝혔다.

‘코리아 그랜드 페스티벌’은 산업통상자원부와 중소벤처기업부 등 정부 부처가 공동 주관하는 국가 단위 소비 축제로, 전국의 제조·유통업계와 소상공인이 함께 참여해 내수 활성화와 소비 촉진을 도모하는 행사다.

부산시는 이번 행사를 지역경제 회복의 전환점으로 삼기 위해 ▷지역 상권 중심 소비 축제 확대 ▷각종 할인 쿠폰 지급 ▷관광·문화·체육 연계 이벤트 등 다양한 소비 촉진 정책을 패키지형 부산형 내수 활성화 전략으로 추진한다.

대표적인 사업으로는 부산 우수제품 브랜드 26개 기업이 참여하는 ‘동백상회’ 팝업스토어가 있다. 해당 매장은 커넥트현대 부산에서 11월 20일까지 운영되며, 지역 우수 제품의 홍보와 소비 촉진을 목표로 한다.

또 KT&G 상상마당 부산에서는 11월 6일부터 12월 7일까지 ‘부산 대표 브랜드 공동 팝업스토어(Big Shop)’가 열려 부산의 도시 브랜드를 활용한 제품을 전시·판매하며 부산의 다양한 매력을 선보일 예정이다.

아울러 10월 29일부터 11월 30일까지는 ‘부산세일페스타 온라인 특별할인전’이 진행돼 ▷네이버 ▷11번가 ▷지마켓 ▷동백몰 등 주요 온라인몰에서 최대 30% 할인 쿠폰을 제공한다.

특히 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 동안은 동백전 캐시백 요율을 최대 18%까지 상향하고, 50만 원의 별도 한도를 추가 적용한 혜택을 제공할 예정이다.

부산시는 이번 축제와 연계한 소비 진작 사업을 통해 ▷지역 소비 활성화 ▷중소기업·소상공인 매출 증대 ▷관광 소비 확대 ▷청년 유입 촉진 등 다방면의 지역경제 회복 효과를 기대하고 있다.