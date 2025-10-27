㈜의식주컴퍼니와 전략적 협력 B2B 세탁 설루션 포트폴리오 확장

LG전자가 ‘런드리고’를 운영하는 ㈜의식주컴퍼니에 100억원을 투자했다고 27일 밝혔다. LG전자는 단순 가전 제품 판매를 넘어 B2B(기업간 거래) 중심 사업 포트폴리오 확장을 가속화한다는 전략이다.

LG전자 관계자는 “글로벌 세탁 설루션 사업 역량을 강화하고 B2B 사업 확장을 위한 전략적 투자”라며 “의식주컴퍼니와의 사업적 시너지를 기대하고 있다”고 설명했다.

의식주컴퍼니는 2019년 비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’를 출시한 이후 국내 모바일 세탁 분야 매출 1위로 성장했다. 무인 스마트 세탁소 ‘런드리24’ 176개를 운영 중이며, 호텔 전용 세탁 서비스 ‘런드리고 호텔앤비즈니스’도 론칭했다. 매출은 2019년 16억원에서 2024년 557억원으로, 약 5년 만에 30배 이상 성장했다. 최근에는 미국·일본 등 해외 진출에도 속도를 내고 있다.

LG전자는 이번 투자를 통해 B2B 세탁 설루션 사업 전반의 경쟁력 제고를 기대하고 있다. 세탁 설루션 사업은 단순 제품 판매를 넘어 유지보수, 관리, 데이터 기반 서비스 제공 등으로 지속적인 고객 접점과 부가 매출을 창출할 수 있다. 또 고객의 사용 데이터를 확보해 LG전자의 서비스 품질을 향상시키고, 해당 고객 맞춤형 서비스를 제공으로 LG전자만의 차별화한 경쟁력을 확보한다는 계획이다.

LG전자는 런드리고 뿐 아니라 세탁 설루션 기업과 꾸준한 접점을 만들고 있다. 지난해 미국 2위 세탁 설루션 기업 ‘워시(Wash)’, 올해는 미국 1위 세탁 설루션 기업 ‘CSC 서비스웍스(CSC Serviceworks)’에 상업용 세탁기 공급을 시작하며 글로벌 B2B 시장 공략에 속도를 내고 있다.

상업용 세탁기 전용 앱 ‘런드리 크루(Laundry Crew)’를 활용한 관리 설루션 서비스도 제공한다. 8월 미국 올랜도에서 열린 북미 최대 세탁 및 섬유관리 산업 전시회 ‘클린쇼’에선 ‘애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)’ 기반의 통합관리 설루션을 선보이며 B2B 고객 맞춤 서비스를 강화했다.

LG전자는 2023년 ‘UP가전 2.0’를 공개하면서 ‘런드리고’ 등 외부 O2O(Online to Offline) 서비스를 제공하기도 했다. UP가전 2.0 세탁기 사용 고객은 ‘런드리고’ 서비스로 세탁 외 드라이클리닝, 의류 보관 등 의생활 전반을 케어하는 세탁 솔루션을 받을 수 있는 것이다. 박지영 기자