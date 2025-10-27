[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 지역 축제에서 판매하는 음식 가격을 두고 또 ‘바가지 논란’이 제기됐다.

26일 온라인 커뮤니티에는 충남 계룡시 지상군 페스티벌 푸드트럭에서 팔고 있는 음식 사진과 함께 후기가 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “아이와 함께 축제에 왔는데 날씨가 추워서 우동과 어묵을 사먹었다”고 전했다.

공개한 사진에는 어묵 꼬치 3개와 그릇에 담긴 우동 면이 담겼다. A씨에 따르면 어묵은 3000원, 우동은 8000원이었다.

A씨는 “어묵은 그렇다 쳐도 우동은 국물하고 면, 단무지 2개에 8000원이 말이 되냐”며 “요즘 바가지 가격으로 논란도 많았는데 너무 심하다. 추운데 아이한테 먹으라고 사준 내가 창피하다. 어디다가 신고해야 하냐”고 불만을 드러냈다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘내가 이래서 축제가면 절대 음식 안 사 먹는다’, ‘해도 해도 너무한다’, ‘바가지도 정도가 있지’, ‘내가 다 부끄럽다’ 등 다양한 반응을 보였다.

李대통령 “사소한 이익 얻으려다 치명적 타격 받는다” 경고

주요 관광지와 지역 축제 등서 여전히 바가지 논란은 끊이지 않고 있다.

앞서 개최된 제주 탐라문화제에서는 김과 밥, 단무지, 계란지단, 당근 몇 조각만 부실하게 들어있는 4000원짜리 김초밥 사진이 온라인상에서 확산하며 논란을 빚은 바 있다.

또 경남 진주시 지역축제에서는 식은 닭강정 대여섯 조각을 1만원에 판매해 논란이 되면서 지자체에서 해당 트럭을 퇴출조치하기도 했다.

이재명 대통령은 지난달 2일 국무회의에서 지역 관광지의 바가지 요금에 대해 “사소한 이익을 얻으려다 치명적 타격을 받는다”고 경고했다.