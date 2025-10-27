박수현 민주당 수석대변인 서면브리핑

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 27일 “코스피 4000은 대한민국 경제의 새로운 출발선”이라며 “‘국민이 잘사는 대한민국 경제’에 박차를 가하겠다”고 강조했다.

박수현 수석대변인은 이날 서면브리핑을 내고 “오늘 개장 직후 코스피는 4000 고지를 넘어 새 역사를 썼다”면서 “지난 6월 20일 3000선을 탈환한 뒤 약 4개월 만의 쾌거”라며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “대한민국의 우량한 기업들의 주가도 제대로 된 평가를 받기 시작했다”며 “국내증시가 1500만 개인투자자, 청년과 서민의 자산 형성 사다리가 되고 있다”고 했다.

이어 “이재명 정부와 더불어민주당의 외교 노력과 내란 종식 추진은 대내외 불확실성을 해소했다”며 “생산적 금융으로 전환, 기업의 투명성 강화와 국내 자본시장의 신뢰 회복을 위한 상법 개정은 ‘코리아 디스카운트’를 ‘코리아 프리미엄’으로 바꿔내는 촉매제가 됐다”고 했다.

박 수석대변인은 “코스피 4000은 대한민국 경제의 새로운 출발선”이라며 “금융시장 활황의 과실이 소수에 집중되지 않도록, 국민 모두가 우리 경제 성장의 과실을 함께 나누는 포용성장·공정 경제의 기반을 더 튼튼히 다져나가겠다”고 했다.

그러면서 “투명하고 공정한 자본시장, 신산업으로 전환, 평화가 지키는 경제로 이재명 대통령과 민주당의 대선 공약인 코스피 5000 시대를 열겠다”며 “지속가능한 성장으로 ‘국민이 잘사는 대한민국 경제’를 일궈나가겠다”고 밝혔다.