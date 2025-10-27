공식 쇼핑 콘텐츠 크리에이터 300명 선발

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ올리브영은 모바일 앱 내 뷰티 커뮤니티 ‘셔터(Shutter)’에서 활동할 공식 쇼핑 콘텐츠 크리에이터 그룹 ‘셔터브리티(Shutterbrity)’ 6기를 모집한다고 27일 밝혔다.

‘셔터(Shutter)’는 올리브영 멤버십 회원이라면 누구나 참여할 수 있는 SNS(사회관계망서비스)형 앱인앱 뷰티 커뮤니티다. 뷰티&헬스를 넘어 웰니스까지 다양한 라이프스타일 트렌드와 일상, 메이크업 비결 등을 콘텐츠로 공유하고 소통할 수 있는 공간이다. 단순한 상품 구매를 넘어 고객이 앱 안에서 정보를 얻고 시간을 보내며 일상을 공유하는 ‘뷰티 놀이터’를 지향한다.

올리브영은 2023년 말 ‘셔터’를 론칭했다. 고객의 자발적 참여와 콘텐츠 다양성을 강화하기 위해 매년 두 차례씩 ‘셔터브리티’를 꾸준히 선발해 육성해 왔다. 이번에 선발할 ‘셔터브리티’ 6기는 내년 상반기까지 셔터의 공식 크리에이터로 활동한다. 콘텐츠 제작을 위한 강연부터 인프라 지원, 상품 협찬, 올리브영 공식 미디어 출연, 활동 포인트 지급 등 다양한 혜택을 받게 된다.

‘셔터브리티’ 6기 모집은 오는 11월 16일까지다. 총 300명 규모를 선발한다. 선발된 인원은 오는 12월 12일 CJ인재원에서 열리는 ‘셔터브리티 6기 오리엔테이션’을 통해 본격적인 활동을 시작한다.

올리브영 관계자는 “앞으로도 셔터 내 콘텐츠를 지속 강화하며 모바일 앱을 누구나 즐길 수 있는 뷰티&헬스 커뮤니티이자 놀이터로 발전시켜 나갈 것“이라고 말했다.