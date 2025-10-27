신축이음장치 교체, 표면처리, 단면복구 등으로 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 시민 안전 확보를 위해 영주교 보수·보강공사에 나선다.

영주시는 영주동에 있는 영주교에서 27일부터 11월 29일까지 보수·보강공사를 진행한다고 27일 밝혔다.

영주교(연장 214.9m, 폭 21.0m, 왕복 4차로)는 2009년 6월 준공된 RC슬래브교다.

최근 정밀안전점검 결과, 신축이음장치 노후화와 균열, 부식 등 손상이 발견됐다. 시는 이번 공사를 통해 교량 안전성을 강화하고 재난·재해 발생 위험을 사전에 차단할 계획이다.

이번 공사는 신축이음장치 교체, 표면처리, 단면복구 등으로 진행된다. 시는 공사로 인한 교통 혼잡을 최소화하기 위해 4개 차로 중 2개 차로를 차례대로 부분 통제할 방침이다.

전면 통제 대신 부분 통행 제한 방식으로 공사를 시행해 시민 불편을 줄인다.

또한 시는 조기 완료를 목표로 공사를 추진하며 시민 안전과 통행 편의를 동시에 고려한다.

황규원 시 건설과장은 “영주 시민의 안전을 최우선으로 공사를 시행하겠다”며 “공사 기간 중 발생할 수 있는 교통 불편과 소음에 대해 시민 여러분의 너그러운 양해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

영주시는 이번 공사 완료 후 교량 안전성이 강화돼 장기적으로 재난·재해 위험이 낮아지고, 시민들의 통행 편의 역시 개선될 것으로 기대한다.