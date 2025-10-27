2024년 환자 28.1%가 연 0∼1회 검사…합병증 위험 노출

[헤럴드경제=이태형 기자]국내 당뇨병 환자 10명 중 3명은 혈당 관리에 필수적인 ‘당화혈색소’ 검사를 1년에 한 번도 받지 않거나 단 1회 받는 데 그쳐 심각한 합병증 위험에 노출된 것으로 나타났다.

국민건강보험공단은 최근 ‘2025년 대한예방의학회 가을 학술대회’에서 건강보험 빅데이터를 활용한 ‘2024년 당뇨병 환자의 당화혈색소(HbA1c) 검사 현황’ 분석 결과를 공개했다.

당화혈색소 검사는 최근 2∼3개월간의 평균적인 혈당 조절 상태를 보여주는 핵심 지표다.

이 수치를 통해 환자의 장기적인 혈당 관리가 잘 되고 있는지, 그리고 심근경색, 뇌경색, 신장질환 등 치명적인 만성 합병증의 위험이 얼마나 큰지를 예측할 수 있다.

당뇨병 진료 지침 등에서는 환자의 상태를 꾸준히 점검하고 합병증을 예방하기 위해 연간 2∼4회(3개월 간격)의 정기적인 당화혈색소 검사를 권고하고 있다.

하지만 이번 분석 결과, 2024년 기준 전체 당뇨병 환자 439만8000명의 관리 실태는 권고 수준과 차이를 보였다.

가장 심각한 문제는 ‘과소 검사’ 그룹이었다. 전체 환자의 28.1%에 달하는 123만6000 명(0회 40만2000 명, 1회 83만4000 명)이 1년 동안 검사를 0회 또는 1회만 받아 혈당 관리가 미흡한 상태였다.

권고 수준(연 2∼4회)에 맞춰 적정 검사를 받은 환자는 61.8%(272만1000 명)였고, 연간 5회 이상 검사받은 환자는 10.0%(44만2000 명)에 달했다.

특히 1차 의료기관인 의원급에서 과소 검사 문제가 두드러졌다. 1년간 한 곳의 의원만 이용한 당뇨병 환자(242만7000 명)를 분석한 결과, 35.8%(86만9000 명)가 연 0∼1회 검사를 받는 데 그쳤다.

건보공단은 “국민 건강 향상과 재정 건전성을 위해 의료 현장의 적정진료 문화 정착이 중요하다”라며 “빅데이터를 통해 과잉 진료뿐 아니라 과소진료 문제에도 주목해 국민이 제때 필요한 의료서비스를 받도록 노력하겠다”라고 밝혔다.