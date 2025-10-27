절도 전과 있는 30대 남성들…아프리카로 도주하려다 붙잡혀 범행 현장서 발견한 도구서 DNA·지문 확보 박물관 내부자 범인들과 공모 의혹도…“보안 정보 전달”

[헤럴드경제=도현정 기자]지난 19일 프랑스 루브르 박물관에 보석류 절도 사건이 발생한지 6일만에 용의자 4명 중 2명이 체포됐다.

프랑스 일간 르파리지앵에 따르면 수사 당국은 25일(현지시간) 밤 용의자 2명을 조직적 절도 및 범죄조직 결성 혐의로 체포, 구금했다.

수사 당국은 용의자 중 한 명이 알제리로 도주하려 한다는 첩보를 입수, 심야에 긴급 작전을 펴 이날 밤 10시께 파리 샤를 드골 공항에서 용의자를 체포했다. 이어 파리 북쪽 외곽인 센생드니에서 또 다른 용의자 한 명을 체포했다. 이 남성도 아프리카 말리로 도주할 계획을 세웠던 것으로 알려졌다.

이들은 모두 센생드니 출신의 30대 남성이다. 한 명은 프랑스 국적이며, 다른 한 명은 프랑스와 알제리의 이중국적을 보유하고 있다. 모두 절도 전과가 있었다. 수사 당국은 이들이 누군가의 지시를 받고 범행한 것으로 의심하고 있다.

이들을 포함한 4명의 괴한들은 지난 19일 오전 루브르 박물관 내 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리에 침입, 7분 만에 보석 9점을 훔쳐 달아났다. 도주 과정 중 이들이 유실해 회수한 왕관 1점을 제외하고 나머지 8점은 아직 회수하지 못했다. 도난당한 보석들의 가치는 약 1499억원으로 추산되지만, 역사적 의미를 감안하면 “가치를 매길 수조차 없다”는 평이 나온다. 나폴레옹 1세 황제의 아내 마리 루이즈 황후의 에메랄드·다이아몬드 목걸이, 18세기 마리 아멜리 왕비와 오르탕스 왕비와 관련된 사파이어 목걸이 등이 포함됐다.

이들은 외부 감시 카메라가 없는 갤러리 외부 벽에 사다리차를 대고 갤러리가 위치한 2층에 접근한 뒤 유리창을 깨고 내부로 침입했다. 허점을 찌른 과감한 범행이었지만, 도주하는 과정에서 여러 증거를 남긴게 수사의 물꼬를 텄다. 전문 절단기 2대, 절단용 토치, 노란색 조끼, 장갑, 헬멧, 무전기 등 버려진 물품들에서 증거 채취가 이뤄졌다. 수사 당국은 이들 물건에서 DNA, 지문 등 150건 이상의 증거물을 채취했고 이를 바탕으로 절도범들의 신원을 추적했다. 범인들의 도주 경로상에 설치된 각종 폐쇄회로(CC) TV 영상도 용의자를 특정하는데 기여했다.

수사 당국은 박물관 내부 직원이 범행에 연루된 정황도 포착한 것으로 전해졌다. 박물관 보안 요원 중 한 명이 보안에 관한 민감한 정보를 용의자들에게 전달했다는 것이다. 관련 증거에는 이를 뒷받침하는 녹음 파일과 메시지가 포함된 것으로 전해진다.

수사 당국은 최대 96시간인 구금 시한 내에 용의자들을 설득압박해 공범자들의 신원과 그들이 훔친 보석들의 소재를 확인할 계획이다. 로르 베퀴오 파리 검찰청장은 언론 보도 후 보도자료를 내 “수사관들이 25일 저녁 체포 작전을 수행했음을 확인한다”며 “체포된 남성 중 한 명은 루아시(샤를드골) 공항에서 출국하려던 참이었다”고 알렸다. 베퀴오 청장은 이어 “아직은 어떤 세부 사항도 밝히기엔 시기상조”라며 추후 “추가 정보를 제공하겠다”고 밝혔다.