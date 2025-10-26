[헤럴드경제=민성기 기자] 영화감독 신성훈이 지난 5월 사망한 것으로 전해졌다.

26일 일간스포츠에 따르면 신성훈 감독이 지난 5월말 자택에서 향년 40세로 세상을 떠났다.

보도에 따르면 최초 발견자는 신성훈 감독의 지인으로, 연락이 닿지 않자 직접 자택을 찾았다가 쓰러져있던 신 감독을 발견해 경찰에 신고했다.

현장에서 별도의 유서는 발견되지 않았으며, 평소 지병을 앓고 있었던 것도 아닌 것으로 알려졌다.

신성훈 감독은 2002년 가수로 데뷔한 뒤 여러 영화에 단역으로 출연하며 연예계 활동을 이어왔다. 이후 2022년 연출한 영화 ‘짜장면 고맙습니다’로 제7회 할리우드 블루버드 영화제에서 베스트 감독상과 베스트 작품상을 수상했다.

지난해 개봉한 영화 ‘미성년자들’과 지난 2월 공개한 영화 ‘신의 선택’ 또한 작품성을 인정 받아 전 세계 영화제에서 수많은 트로피를 받았다.

올해 2월에는 신작 ‘신의 선택’을 통해 관객과 만났다.

한편, 제작사 레드 파노라마에 따르면 신성훈 감독의 유작 ‘미성년자들2’는 현재 후반 작업이 막바지 단계에 있으며, 올 하반기 개봉을 목표로 진행 중이다.