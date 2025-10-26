입주자대표회의와 안전관리자 대상… 윤리의식 제고·안전한 주거문화 조성 앞장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 24일 안동시 청소년수련관 대강당에서 공동주택 입주자대표회의 구성원과 경비책임자, 시설물 안전관리자를 대상으로 ‘공동주택 운영·윤리교육’과 ‘방범·안전교육’을 실시했다.

이번 교육은 아파트 관리의 전문성과 윤리의식을 높이기 위한 것으로, 입주자대표회의 회장·감사·동대표 등 주요 구성원을 대상으로 공동주택 운영에 관한 법령 및 실무 사례를 중심으로 진행됐다.

이를 통해 공동주택 관리의 투명성과 효율성을 높이는 한편, 윤리적 책임의 중요성을 강조했다.

또한 최근 사회적으로 쟁점이 되는 아파트 내 방범 및 화재 등 안전사고 예방의 필요성에 따라 단지별 안전관리 책임자들을 대상으로 한 실무형 안전교육도 함께 마련됐다.

교육에서는 실제 사고 사례를 공유하고, 상황별 대응 요령과 예방 방안에 대한 실질적인 정보를 제공했으며 질의응답 시간을 통해 현장의 목소리도 반영했다.

안동시 관계자는 “이번 교육을 통해 아파트 안전관리 역량을 강화하고, 입주자대표회의의 윤리의식과 운영 능력을 재고해 보다 안전하고 투명한 주거문화가 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.