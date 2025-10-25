[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 24일 ‘청송금곡지구 도시재생인정사업’의 일환으로 조성한 ‘공공협력센터’의 준공식을 개최했다.

지난 2021년 국토교통부 공모사업에 선정된 청송금곡지구 도시재생인정사업에는 구 보건의료원 건물 철거, 공공협력센터(5080 청춘삶터) 조성 , 주민역량강화 프로그램 등이 포함돼 있으며 도시재생 활성화계획에 따라 진행돼 왔다.

이번에 준공된 공공협력센터는 청송읍 금곡리에 위치해있던 구 보건의료원 건물을 철거하고 지하1층·지상5층에 연면적 2966㎡ 규모로 신축했으며 다목적 강당, 마을나눔터, 공유주방, 공유오피스 등 다양한 생활 기반 시설을 갖춘 공동체 공간이다.

청송군은 추후 시설에 대한 공간 활성화를 위해 주민 커뮤니티 교류 거점시설 제공 및 지속적인 사후관리를 할 예정이다.

윤경희 청송군수는 “통합형 소통공간인 공공협력센터가 주민들이 함께 어울리고 소통하는 생활문화의 중심지가 되길 기대한다”며 “공공협력센터에 대한 주민 여러분의 많은 관심과 꾸준한 이용을 부탁드린다”고 말했다.