새마을선비회관서 간담회 열고 해외 확산 방안 논의… 교육·문화 분야 교류 확대 추진

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시가 새마을운동의 세계화를 위한 또 한 걸음을 내디뎠다.

시는 지난 24일 새마을선비회관 2층 강당에서 ‘새마을운동 해외 확산을 위한 문화‧디지털 사업 간담회’를 열고, 국제 우호 교류 도시인 필리핀 로살레스시와의 협력 강화 방안을 논의했다.

이날 현장에는 권명옥 새마을봉사과장을 비롯한 시 관계 공무원, 로살레스시 시장과 현지 관계자, 새마을재단 관계자, 영주시 새마을회장 등 18명이 참석, 진지한 분위기 속에서 새마을운동의 글로벌 확산 전략이 오갔다.

참석자들은 특히 2026년도 문화‧디지털 분야 사업 추진 방향을 두고 열띤 의견을 나눴다.

로살레스 현지 재단 사무소 부재로 인한 행정 협조 문제, 계절근로자 입국 일정과 연계한 사업 추진 방안 등이 주요 논의 주제로 다뤄졌다.

‘문화‧디지털 사업’은 컴퓨터와 전자칠판 등 디지털 기기를 보급하고, 한글 및 컴퓨터 교육을 통해 개발도상국의 교육 인프라를 개선하며 한국문화를 전파하는 사업이다.

이 사업은 단순한 기술 지원을 넘어, 새마을정신을 문화와 교육 속에 녹여내는 글로벌 상생 모델로 주목받고 있다.

권명옥 새마을봉사과장은 “이번 간담회를 통해 영주시와 로살레스시, 새마을재단 간 협력체계가 더욱 견고해졌다”며 “새마을운동의 가치가 문화와 디지털 분야로 확장되면서 국제사회 속에서 지속 가능한 협력 기반이 마련될 것”이라고 강조했다.

시는 이번 간담회를 계기로 로살레스시와의 교류를 한층 강화하고, 향후 교육·문화·디지털 등 다양한 분야로 새마을운동 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.