군청 게시판에 “2박3일 1인 100만원” 글 확산…군 “여행 형태 파악 중” 현지 주민 “이미지 훼손 우려, 정확한 조사 필요”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉도 여행 물가가 해외여행보다 비싸다는 지적이 또다시 제기됐다.

군청 게시판을 통해 “울릉도 2박3일 여행에 1인당 100만원이 들었다”라는 글이 올라오면서 논란이 확산하고 있다.

24일 울릉군청 자유게시판에는 ‘중국 여행 3배 가격’이라는 제목의 글이 게재됐다. 해당 게시판은 본인 인증을 거쳐야만 글을 올릴 수 있는 공간이다.

글쓴이 A씨는 “울릉도 2박3일 여행 총경비가 1인당 100만원이 넘게 들었다”며 “서비스는 기대도 안 했지만, 기대 이상이었다. 물가가 아무리 높아도 서울 번화가 임대료보다 비쌀까 싶다”고 토로했다.

A씨는 또 “며칠 전 중국 대련 여행을 갔는데, 먹고 자고 쓰고 비행기 삯까지 1인당 30만원이 들었다. 울릉도 갈 돈이면 중국을 세 번 갔다 오고도 남는다”며 “푸꾸옥 패키지도 1인당 100만원 조금 더 주면 다녀올 수 있다”고 덧붙였다.

그는 “군청은 뚜벅이 여행객을 위한 관광 인프라에 투자해야 한다”며 “이동 수단, 연수원 등 국가가 운영하는 숙소와 공공 관광 인프라를 확충해 일자리를 만들고, 최소한 해외여행보다 낮은 수준으로 총 여행경비를 맞춰야 한다”고 제안했다.

이에 대해 울릉군 관계자는 “작성자가 언급한 여행 경비의 구체적인 산출 근거를 확인하고 있다”며 “2박3일 일정이 단체 여행인지, 개별 여행인지를 파악 중”이라고 밝혔다.

최근 울릉도는 과도한 여행비 문제로 여론의 도마 위에 올랐다.

일부 유튜버들이 “비계가 절반을 차지하는 삼겹살”이나 “예상 요금의 두 배를 받는 택시 요금” 등을 공개하면서 ‘바가지 논란’이 불거졌다. 실제로 울릉도에서는 육지보다 리터당 300원 이상 비싼 기름값과 2배가 넘는 렌터카 이용료가 언론을 통해 보도된 바 있다.

울릉군 통계에 따르면 관광객 수도 감소세를 보인다.

2022년 46만1375명이던 관광객 수는 2023년 40만8204명, 2024년 38만522명으로 줄었다. 올해(1~7월) 누적 관광객은 20만9006명으로, 전년 동기(23만1325명)보다 9.6% 감소했다.

현지 주민들은 이번 논란에 대해 억울하다는 입장이다.

울릉읍의 한 상인은 “이제 겨우 ‘비계 삼겹살’ 논란을 벗어나 새롭게 관광객 맞이를 준비하고 있는데 또다시 울릉 관광에 먹칠을 하고 있다”며 “사실관계를 분명히 밝혀야 한다”고 말했다.

또 다른 주민은 “일부 과장된 사례가 전체 울릉도의 이미지를 훼손하지 않도록 군청이 적극적으로 대응해야 한다”며 “가격 현실화 방안도 함께 마련돼야 한다”고 덧붙였다.