“함께 뛰는 봉화! 희망의 미래로” 슬로건 아래 군민 화합과 즐거움 가득

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 24일, 봉화공설운동장 일원에서 열린 제44회 봉화군민 체육대회가 3000여 명의 군민과 출향인이 참여한 가운데 성황리에 막을 내렸다.

이번 대회는 봉화군 후원, 봉화군 체육회 주최·주관으로 진행됐으며, 군민이 하나 되어 화합과 소통을 나누는 축제의 장으로 마련됐다.

개회식은 육군학생군사학교 군악대의 연주로 시작됐으며, 10개 읍·면 소개와 선수단 입장이 이어졌다. 개회선언, 환영사, 대회사, 축사 순으로 진행되며 대회의 시작을 알렸다.

행사장에서는 난타공연과 함께 가수 최우진, 풍금이, 빈예서의 무대가 펼쳐져 현장의 열기를 한층 끌어올렸다.

이번 대회는 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 9개 종목으로 구성돼 읍·면 간 경쟁보다는 참여와 화합에 중점을 뒀다.

육상 (100m, 400m 릴레이)과 전통·놀이 (큰공 굴리기, 고무신 양궁, 색판 뒤집기),화합 종목(화합 이어달리기, 공 많이 튀기기, 힘자랑, 훌라후프 돌리기, 긴 줄넘기)등으로 군민들은 다양한 종목에 참여하며 웃음과 활력을 만끽했다.

대회 결과, 우승은 봉성면, 준우승 봉화읍, 3위 법전면이 차지했다.

모범선수단상은 춘양면, 성취상은 상운면, 화합상은 소천면, 입장상은 명호면·재산면·물야면, 응원상은 석포면이 각각 수상했다.

순위 시상 외에도 경품 추첨과 다양한 부문별 시상이 이어지며, 행사장을 찾은 모든 군민이 함께 축하의 박수를 보냈다.

박현국 봉화군수는 “오늘 하루 군민 모두가 하나 되어 웃고 즐길 수 있었던 뜻깊은 자리였다”며 “체육대회를 통해 군민이 화합하고 건강을 다지며, 슬로건처럼 함께 뛰는 봉화의 미래를 만들어 가길 바란다”고 말했다.

박종화 체육회장은 “스포츠는 군민을 하나로 만드는 힘이 있다”며 “앞으로도 군민이 함께 어울리고 소통할 수 있는 다양한 체육행사를 통해 화합의 봉화를 만들어가겠다”고 덧붙였다.