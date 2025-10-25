26일 서초책있는거리서 책, 놀이, 음악, 캠핑을 연계한 문화행사 ‘10월 북캠핑’ 열려 ‘책미로 어드벤처’로 이색적 경험 선사, 서초책읽는가족 시상식도 개최 여행하는 서재, 책&커피 페어링, 서리풀 독서골든벨 등 다채로운 프로그램 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 10월 26일 오후 1시부터 5시까지 서초책있는거리(국립중앙도서관~서래골공원)에서 ‘2025년 서초책있는거리 10월 북캠핑’을 개최한다.

이번 행사는 책과 놀이, 음악을 연계한 캠핑 콘셉트의 가족형 프로그램으로, 작년 첫 개최 이후 주민들로부터 뜨거운 반응을 얻은 바 있다. 올해는 더 다양한 독서문화 프로그램을 마련해 다시 한 번 주민 곁으로 찾아올 전망이다.

먼저, 국립중앙도서관 계단 광장에서는 책을 주제로 한 대형 미로 ‘책미로 어드벤처’가 조성돼 이색적인 경험을 선사한다.

이와 함께 K-POP 커버댄스 등 다양한 공연이 열리고, 서초구립도서관을 활발히 이용한 ‘25가족’을 대상으로 ‘서초책읽는가족’ 시상식도 개최된다. 디지털도서관 옆 녹지공간에는 한 해 동안 서초구 곳곳을 찾아다닌 이동식 도서관 ‘여행하는 서재’가 다시 돌아와 잠시 쉬어간다.

또, 서래골 공원 곳곳에는 인디언 텐트가 설치돼 캠핑 감성을 더하고, 색소폰 콰르텟 에스윗의 신나는 음악 공연이 분위기를 달군다. 주민들은 추억의 간식을 먹고 독서를 즐기며 ‘책과 함께하는 캠핑’을 생생하게 체험할 수 있다.

특히 이번 북캠핑에서는 독서를 더욱 신나게 즐길 수 있도록 책과 음악, 커피 등과 연계한 다양한 프로그램이 마련된다. ‘최인아책방×네스프레소’와 함께하는 ‘책&커피 페어링’, 책 속 동물 양모 펠트 만들기, 독립서점 ‘쿨디가’에서 준비한 오프라인 라이브 드로잉 쇼, LP감상존 ‘서리풀뮤직라운지’ 등이 운영된다.

이 외에도 키즈 도슨트 프로그램에 참여한 어린이들의 작품 전시, 서울웹툰애니메이션고등학교 학생들의 웹툰 캐리커처 등 체험 프로그램도 열린다.

또, 초등학교 3~4학년생 130명과 함께하는 ‘서리풀 독서골든벨’과 서초책있는거리 SNS 팔로우 이벤트 ‘5000권 서리풀 북마켓’도 진행된다.

이와 함께 ‘우리함께 사회적협동조합’의 기부로 5000여 권의 책을 시민과 나누는 기회도 마련된다.

전성수 서초구청장은 “선선한 가을날, 책과 함께 즐거운 캠핑 시간을 보내며 다양한 문화 프로그램을 마음껏 즐기시길 바란다”고 말했다.