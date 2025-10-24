24일 고성군 국민체육센터에서 ‘2025년 경상남도 이·통장 한마음대회’ 열려

[헤럴드경제(고성)=황상욱 기자] 경남도는 24일 고성군 국민체육센터에서 ‘2025년 경상남도 이·통장 한마음대회’를 열고, 도내 18개 시군의 이·통장 800여 명이 참석한 가운데 결속과 화합의 시간을 가졌다고 밝혔다.

이번 행사는 전국이통장연합회 경남지부가 주최했으며, 박완수 도지사, 이상근 고성군수, 정점식 국회의원, 최학범 도의회 의장 등이 참석했다.

박 지사는 축사에서 “올 한 해 이장님, 통장님들께서 주민 곁에서 생명과 안전을 지키며 헌신해주신 데 대해 깊이 감사드린다”며 “산청·하동 산불과 집중호우 당시 고령자를 업고 대피시키며 도민의 생명을 구한 모습이야말로 경남의 진정한 힘”이라고 말했다.

이어 “이웃을 사랑하는 마음으로 성금까지 모아주신 덕분에 경남은 위기를 기회로 바꾸는 저력을 다시 확인했다”며 “도는 앞으로도 시군 행정과 함께 이·통장님들의 헌신에 보답하고, 현장의 목소리가 도정에 반영되도록 세심히 살피겠다”고 강조했다.

이날 유공자 시상식에서는 윤성근 전국이통장연합회 거제시지회장 등 18명이 모범 이·통장으로 선정돼 도지사 표창을 받았다.

경남도는 이·통장의 사기 진작과 복지 향상을 위해 ▷이·통장 단체 상해보험료 지원 ▷종합건강검진 지원사업 ▷모범 이·통장 연수 지원사업 등을 시군과 협력해 지속 추진하고 있다.