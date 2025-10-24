연말정산 절세혜택에 최대 100만원 혜택까지

[헤럴드경제=유동현 기자] 우리투자증권이 연말정산 시즌을 대비해 올해 말까지 고객 노후자산 마련과 절세혜택 지원을 위한 IRP와 연금저축 순증 이벤트를 동시에 진행한다고 24일 밝혔다.

‘IRP 순증 이벤트’는 퇴직금도 실적으로 인정해 고객에게 실질적인 혜택을 제공한다. 이벤트 기간 내 우리투자증권 IRP 계좌로 순입금한 고객을 대상으로 금액 구간별 ▷500만원 이상 시 꿀머니(현금처럼 사용가능한 우리금융 통합 멤버십 포인트) 5000원 ▷1000만 원 이상 시 신세계 모바일상품권 1만원권 ▷3000만 원 이상 시 신세계 모바일상품권 3만원권이 제공된다. 단, 퇴직연금 특별이익 제공한도에 따라 우리투자증권 IRP 계좌 이벤트 혜택은 연간 누적 합산 3만 원 이내로 가능하다.

‘연금저축 순증 이벤트’도 구간별 리워드 혜택을 지급한다. 우리투자증권 연금저축 계좌로 순입금 또는 타사이전 금액이 ▷1000만원 이상 고객은 1만원 ▷2000만원 이상 3만원 ▷3000만원 이상 5만원 ▷5천만원 이상 10만원 ▷1억원 이상 30만원 ▷3억원 이상 70만원 ▷5억원 이상 100만원의 혜택을 받을 수 있다.

두 이벤트 모두 우리투자증권을 이용하는 개인고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 이벤트 종료 후 내년 1월 31일까지 잔고 유지가 필수다.

우리투자증권 관계자는 “IRP와 연금저축은 노후자금 마련과 연말정산 절세혜택으로 세테크를 동시에 잡을 수 있는 대표적인 금융상품”이라며 “고객이 보다 유리한 조건으로 혜택을 누릴 수 있도록 준비한 이번 이벤트에 많은 관심을 부탁드린다”고 했다.