전통과 공동체의 흥, 시민·관광객 한마당

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 가을 정취가 무르익는 10월, 경상북도 무형유산인 ‘안동놋다리밟기’ 정기 발표 공연이 25일, 오후 4시 안동댐 개목나루 특설무대에서 열린다.

이번 공연은 안동의 대표적인 여성 대동놀이인 ‘놋다리밟기’를 통해 전통의 아름다움과 공동체의 의미를 시민과 관광객에게 전하기 위해 마련됐다.

‘안동놋다리밟기’는 공민왕이 홍건적의 난을 피해 안동으로 피난하던 중, 노국공주가 부녀자들의 등을 밟고 강을 건넜다는 전설에서 유래된 안동 고유의 여성 민속놀이로, 협력과 화합의 상징으로 알려져 있다.

놀이는 동부와 서부로 나뉘어 진행되며, 공민왕이 포로가 됐다가 풀려남을 형상화한 ‘실감기’와 ‘실풀기’를 시작으로, 흥겨운 춤과 노래가 어우러지는 ‘대문놀이’와 ‘원무놀이’가 이어진다.

이어 ‘웅굴놋다리’와 ‘줄놋다리’를 통해 공주가 강을 건너는 장면을 표현하고, ‘꼬깨싸움’과 ‘한 줄 놋다리’에서는 양편이 다리를 놓고 힘겨루기를 벌이며 절정을 이룬다.

김경희 예능보유자는 “이번 공연이 안동을 찾은 많은 관광객에게 놋 다리밟기의 생동감 있는 전통과 공동체의 정서를 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “깊어지는 가을날 개목나루에서 전통의 흥을 함께 나누길 기대한다”고 말했다.

한편, 안동놋다리밟기 공연은 오는 11월 1일과 8일 오후 4시에도 추가로 진행될 예정이다.

안동시는 이번 공연을 통해 지역의 무형유산을 계승하고, 시민과 관광객이 함께 즐기는 전통문화 향유의 장을 마련한다는 방침이다.