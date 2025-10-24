[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 최근 2024학년도 정부초청외국인장학사업(GKS, Global Korea Scholarship) 수학 대학 서면점검에서 우수 대학으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

국립국제교육원은 장학생의 효율적 관리와 학위취득률 제고를 위해 매년 GKS 수학 대학 서면점검을 실시하고 있으며 이번에 전국 88개 GKS 수학 대학을 대상으로 점검을 실시했다.

점검 결과 대구대를 비롯해 아주대, 동아대, 연세대, 경희대, 경북대, KDI, 동서대, 경복대 등 총 9개 대학이 우수 대학으로 최종 선정됐다.

이번 점검에서는 기존의 필수 항목 외에도 취업 및 진로 지원, 장학생 만족도 등 새로운 지표가 신설돼 대학의 장학생 관리 체계와 학생 지원 역량을 종합적으로 평가했다.

대구대는 필수 지표 전반에서 우수한 관리 체계를 유지했다.

또 장학생 만족도 평가에서 높은 점수를 기록하며 학생 중심 지원체계의 우수성을 입증했다. 이는 장학생이 체감하는 행정 서비스의 신속성, 상담 및 학업 지원, 한국 생활 적응 프로그램 운영 등의 종합적인 노력이 반영된 결과다.

강수태 국제처장은 “이번 결과는 GKS 사업을 공동으로 운영하는 국제처와 대학원을 비롯한 여러 부서의 협력과 체계적인 장학생 관리 노력의 결실”이라며 “앞으로도 GKS 장학생들이 안정적으로 학업에 전념하고 한국 생활에 원활히 적응할 수 있도록 수요자 중심의 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.