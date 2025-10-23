AI 시대 실무형 통·번역 전문가 양성 목표

[ 헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한동대학교(총장 최도성) 통역·번역대학원이 2026학년도부터 국내 최초로 13개월 압축형 통역·번역 석사과정을 신설한다.

기존 2년 과정을 1년 1개월로 단축한 이 프로그램은 인공지능 시대에 필요한 실무형 통·번역 전문가를 양성하는 데 목적을 두고 있다.

이번에 개설되는 압축형 석사과정은 총 40주, 21과목, 35학점으로 구성되며, 일반 통·번역은 물론 설교 통역과 기독 번역까지 포함한 실습 중심 교육과정으로 운영된다.

특히, 학생들의 글로벌 커뮤니케이션 역량을 집중적으로 강화해 국제기구, 선교단체, 교육기관 등 다양한 분야로 진출할 수 있는 발판을 마련할 예정이다.

2026학년도 전기 신입생 모집은 11월 7일까지 진행되며, 자세한 내용은 한동대학교 통역·번역대학원 홈페이지 에서 확인할 수 있다.

한편, 올해로 설립 25주년을 맞은 한동대 통역·번역대학원은 지금까지 221명의 졸업생을 배출했다.

이들은 기획재정부, 법무부, 해양수산부를 비롯해 삼성, 현대, 포스코, 마이크로소프트, 김앤장 등 국내외 주요 기관과 기업, 대학, NGO 등에서 활약하고 있다.

또한 졸업생들이 번역한 다양한 분야의 번역서는 120여 권에 달하며, 교내에서는 글로벌 캠퍼스 조성 및 외국인 커뮤니티와의 소통에 중추적 역할을 담당하고 있다.

이와 함께 한동대 통역·번역대학원은 지난 3월부터 5월까지 포항시 공무원 대상 글로벌 영어 수업을 운영하는 등 지역사회와의 협력에도 앞장서고 있다.

학교 관계자는 “한동대학교가 글로컬대학사업에 선정된 만큼, 통역·번역대학원이 지역의 글로벌화를 선도하는 핵심 기관으로서 앞으로도 중요한 역할을 수행해 나갈 것”이라고 밝혔다.